"No me relajo por tener el apellido, sino que tengo que trabajar el doble"

"Despertar" es el segundo disco de su carrera solista, que comenzó hace diez años. Salió a la luz el año pasado. Su primer trabajo discográfico fue "Amuletos" que salió en el 2013.

Está radicada en Buenos Aires, donde trabaja en los escenarios pero también es docente de canto.

Con tan solo 28 años, logró estar en el tapete hace unas semanas cuando recibió el premio Gardel por su segundo disco, que la muestra como una mujer que mantiene la esencia, pero que hace su propio rumbo, su propio estilo.

El Tribuno de Jujuy conversó con ella, antes de su llegada a esta capital, para hacer su primera presentación en escenario a los jujeños.

Es la primera vez que te presentas en San Salvador de Jujuy...

Sí, hasta el momento anduve por lugares cercanos pero no había llegado a la capital.

¿Cuándo comenzaste tu camino solista?

Empecé cantando a los 5 o 6 años más o menos, pero empecé como solista profesional a los 18. Ahora tengo 28, o sea que ya tengo unos añitos en esto.

¿Qué diferencia hay entre el primer disco y "Despertar"?

En el segundo disco hay más composiciones mías, me animé a mostrar mi repertorio, y también a incluir temas inéditos de autores desconocidos, animándome a cosas nuevas a diferencia del disco anterior. Y este premio Gardel reafirma que la elección musical que tengo es acertada. Estoy contenta por eso. Es un disco que me llevó más tiempo de preparación. Me animé a composiciones nuevas y a la gente le gustó, a nivel sonido trabajamos con más preproducción, ingeniería de sonido, más horas de estudio, de grabación, etc., pero el sonido del disco está muy bien logrado.

Más allá del talento natural, de la herencia (de Los Manseros) y de haber nacido en Santiago que ya te predispone quizás al camino musical, vos estudiaste y seguís estudiando...

Sí, desde los 12 o 13 estudio canto, música, composición, y todo lo que tenga que ver con música. Me encanta seguir aprendiendo. Tomar clase de técnica en lo vocal, es algo que voy a hacer siempre.

Le das mucha importancia al hecho de mantener la esencia, haciendo variaciones pero respetando la tradición. ¿Cuál es tu eje, qué es lo que respetas y qué te atreves a cambiar?

Por más que haya alguna modernidad, por decirlo de alguna manera, desde lo musical, desde las letras y la música, las interpretaciones mantienen la esencia. Canciones con las que me crié, las voy a seguir cantando siempre, como zambas, chacareras, polcas, la música del Litoral, voy a seguir cantando ese repertorio, quizás con otra musicalidad, pero la esencia va a seguir igual. El sonido cuando uno canta es lo más verdadero que uno tiene, porque uno no puede mentirse a uno mismo.

¿A qué aspiras siendo una artista que hace su propio camino, pero que tiene el nombre y el sello de un emblema nacional, como es el de Los Manseros Santiagueños?¿Cómo se maneja esta variable a la hora de pensar tu propio proyecto artístico?

La verdad que no tengo intención de separarme de esa herencia, al contrario me llena de orgullo y alegría, y todo lo que pueda compartir siempre con ellos mientras la vida me lo permita, lo voy a seguir haciendo, como la fecha que voy a compartir con ellos ahora en Jujuy. Me encanta, lo disfruto mucho, y aunque yo me crié con ellos en los escenarios, es una oportunidad que tengo de aprender cómo hacen para seguir vigentes.

Lo que sí genera es que tengo que trabajar como cualquier artista que vive de la música. No me relajo por tener el apellido, sino que tengo que trabajar el doble, porque cuando la gente sabe (que es hija de Onofre Paz, fundador e integrante de Los Manseros Santiagueños) genera su expectativa. Eso me genera mucho compromiso para mostrar algo de calidad.