Beatríz Salomón en estado delicado y en su peor momento

La actriz y vedete, Beatriz Salomón está internada desde ayer, en estado delicado, y sin obra social.

Sin dudas viene atravesando tiempos difíciles, desde que el año pasado la justicia revocó el fallo a su favor en el caso millonario que ella había encarado hace 14 años, a raíz del escándalo mediático por el que ella se divorció y desarmó su familia.

Salomón quedó internada en el Hospital Fernández tras ingresar a raíz de un fuerte dolor. Ana Rosenfeld, la abogada de Salomón, contó: "El domingo hablamos por teléfono porque el lunes nos teníamos que encontrar para presentar unos papeles en tribunales. Me llama y me dice que la dejaron internada en el Hospital Fernández, no tiene prepaga. Entró con un fuerte dolor abdominal, le hicieron un montón de estudios. Y, como resultado de ellos, le dijeron que no le podían dar el alta hasta que no le hagan estudios más avanzados para descartar enfermedades".

Además, Rosenfeld aseguró que Salomón se encuentra muy angustiada por sus hijas, ya que "es el único sostén para ellas". Recordemos que, cuando estaba en pareja con Alberto Ferriols, adoptó dos niñas: Noelia y Bettina.

Salomón recibió recientemente una noticia que la dejó muy preocupada: la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil y Comercial Federal, sala B, revirtió la condena a América TV, Tognetti, Lewin, Rial y Ventura, en el caso por la exhibición de una cámara oculta en el programa Punto Doc que revelaba los abusos sexuales de su marido Ferriols. La Cámara consideró que no había pruebas suficientes para culpabilizarlos y bajó el monto con el que Eyeworks indemnizará a Salomón: pasó de 30 millones a 600 mil pesos.

"Todo esto es producto de un estresazo. No solamente por los padecimientos económicos... La sentencia de la cámara le terminó de sacar el ánimo para seguir viviendo. Ella viene hace rato con mucho estrés y este revés en cuanto al cambio de sentencia, después de 14 años de juicio, la destruyó", dijo Rosenfeld.

Recién se sabrá con certeza cuál es el motivo de esos fuertes dolores que no la dejaban caminar en unos días. Según contó la letrada, mañana a las 10 de la mañana le van a realizar una punción, de la cual recién 24 o 48 horas después se conocerán los resultados. Al parecer, Salomón venía sintiéndose mal desde hace algún tiempo pero como tenía tantas responsabilidades en torno a sus hijas no le prestó atención a esos síntomas. "Está sola hace un montón de años para afrontar un montón de responsabilidades, la salud cobra", agregó la letrada.

Por su parte, Rosenfeld confirmó que seguirá trabajando en su beneficio. Sin ir más lejos, hoy presentó una apelación, ya que se negaron a pagar la indemnización a las hijas por el daño que les hicieron con la cámara oculta a su padre.

El caso

Recordemos que en el 2004, Salomón y Ferriols fueron invitados a Intrusos de Noche, ciclo conducido por Jorge Rial y Luis Ventura, y desde el estudio vieron en vivo el informe de Punto Doc -periodístico producido por Cuatro Cabezas, que salía al aire inmediatamente después del programa de espectáculos-, donde se veía una cámara oculta hecha al médico, quien ofrecía sus servicios médicos a un travesti a cambio de recibir favores sexuales. Este informe no solo fue un escándalo sino que terminó con el matrimonio de la vedette y el médico y también con la carrera de Salomón, quien quedó muy golpeada.