Domino’s Pizza está reparando calles en EEUU

Parece una distopía cyberpunk de William Gibson, donde el gobierno se ha vuelto tan débil e inútil que las corporaciones privadas se han hecho cargo del mantenimiento básico de la nación. Pero no es una novela de Gibson, no hay un protagonista valiente con algún tipo de implante cibernético, es solo Estados Unidos en 2018, con carreteras en ruinas que Domino’s ha decidido arreglar. Por el bien de las pizzas.

Domino’s está cansado de que sus pobres pizzas, las cuales solo desean servir a la humanidad, sigan sufriendo por esos destinos inciertos por caminos sin mantenimiento alguno. Incluso tienen un sitio web que muestra, en gráficos, detalles del “sufrimiento” de las cajas de pizza, la brutalidad a la que están expuestas las pizzas cuando uno de sus vehículos de entrega impacta en un bache.

No es nada agradable.

Para remediarlo, Domino’s ha estado contratando equipos de trabajo para reparar baches en varias ciudades, incluyendo Burbank, CA (hasta cinco baches), Bartonville, TX (ocho baches), unos impresionantes 40 baches arreglados en Milford, DE, y otros asombrosos 150 baches en Athens, GA. y no, no es completamente altruista, por supuesto. Domino’s etiqueta cada bache con su logotipo y el eslogan “OH YES WE DID”.

Además, recuerda, esto es por la integridad estructural de la pizza, no por tu comodidad.