Hace un siglo se creó el meme que hoy es furor en las redes sociales

El "novio distraído" uno de los memes más populares de los últimos meses, en el que se capta a un joven que va de la mano junto a su novia, y mira a otra mujer, fue creado hace más de 100 años por uno de los actores más célebres de la historia.

La imagen fue tomada en 2015 por el barcelonés Antonio Guillem para los bancos de imágenes iStock y Shutterstock, aunque fue en 2017 cuando dio la vuelta al mundo. Se convirtió en la foto perfecta para explicar cualquier asunto de actualidad —desde el último eclipse de Sol hasta la relación de los jóvenes y el capitalismo— y desde entonces no ha parado de circular en redes sociales.

Pero la idea de la imagen no es nueva, hace casi 100 años fue Charles Chaplin el que inventó la escena que hoy es uno de los memes más utilizados en las redes sociales. Fue exactamente hace 96 años cuando rodó la película Día de Paga de 1922.

Así lo ha descubierto el usuario de Twitter Peter Golberg (@peeto_g), quien asegura en su biografía que escribe sobre cine en la web peterfgoldberg.com, inmediatamente publicó la imagen, se viralizó en cuestión de horas consiguió más de 7.500 retuits y 30.000 Me gustas.

I'm very sorry for this, but... pic.twitter.com/iewtkmUmkG