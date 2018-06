En lo que va del 2018 se detectaron 5 casos de trabajo infantil

En el marco del Día Mundial contra el Trabajo Infantil, que se recordó ayer, la referente de la Comisión Provincial para la Prevención y Erradicación del Trabajo Infantil (Copreti), Agustina Mulqui, informó que si bien no cuentan con estadísticas específicas sobre la problemática, de acuerdo a las inspecciones realizadas en lo que va del 2018 pudieron detectar 5 casos de menores trabajando.

Que un niño trabaje, de manera remunerada o no, constituye un delito. El trabajo está prohibido para chicos por debajo de los 16.

El 12 de junio se conmemora el Día Mundial contra el Trabajo Infantil, fecha instaurada por la Organización Internacional del Trabajo (OIT) en el año 2002, con el fin de alertar a la población acerca del flagelo que afecta a millones de niños en todo el mundo.

Según la Organización de las Naciones Unidas (ONU), el término trabajo infantil se refiere a cualquier trabajo que es física, mental, social o moralmente perjudicial para el niño, afecta su escolaridad y le impide jugar.

En nuestro país, de acuerdo a los datos arrojados por la Encuesta de Actividades de Niñas, Niños y Adolescentes (Eanna) realizada a fines de 2017, en Argentina hay más de 1.100.000 menores de 18 años que participan en actividades económicas, productivas o domésticas intensivas, interrumpiendo su formación y desarrollo.

El estudio que fue impulsado por el Ministerio de Trabajo de Nación tuvo como objetivo brindar información estadística sobre los niños, niñas y adolescentes de 5 a 17 años de edad involucrados en actividades económicas y no económicas, especificando características demográficas, educativas y socioeconómicas generales de los hogares de pertenencia, pormenorizando los rasgos distintivos del trabajo infantil y las principales razones que sustentan el fenómeno.

El Eanna se realizó entre los meses de octubre 2016 y enero 2017, período donde se realizaron 26.115 encuestas efectivas en zonas urbanas; mientras que entre junio y septiembre de 2017, se efectuaron 9.697 en zonas rurales.

La herramienta cuyos resultados están publicados en la página oficial del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación (www.ar gentina.gob.ar/trabajo), asegura que existe un fuerte impacto de la actividad laboral en los índices de deserción escolar: sólo un 1% de niños entre 5 y 15 años que no realizan tareas laborales, no asiste a instituciones educativas, mientras que dentro de los que realizan tareas laborales este porcentaje aumenta al 6% en zonas urbanas y al 10% en zonas rurales. Para aquellos jóvenes de entre 16 y 18 años que trabajan la tendencia se profundiza: el porcentaje de jóvenes que no asisten a instituciones educativas se eleva de un 10% al 25% en zonas urbanas, y de un 18% al 38% en zonas rurales.

Si bien el estudio no refleja datos según las provincias, sí presenta los datos regionales.

En ese sentido en el NOA, 90.637 niños trabajan en las zonas urbanas; en tanto que 58.902 lo hacen en el ámbito rural.

Asimismo detalla que las categorías más grandes de trabajo infantil que se registran hoy son: ayudan trabajando a los padres o a otro familiar, trabajan en la construcción, cortan el pasto, ayuda en talleres, cuida a personas mayores o niños, reparten comida, trabajan en ferias, limpian casas, hacen comidas para vender o mandados y trámites.

Más de 16 mil chicos alejados del trabajo en el campo

La coordinadora regional del Programa "Porvenir NOA", Adriana Chaile, destacó los avances alcanzados gracias a la implementación de diferentes alternativas para contener a los hijos de trabajadores de zonas rurales.

Chaile recordó que "Porvenir NOA" es un programa que nació para prevenir y erradicar el trabajo infantil en las zonas rurales tabacaleras de las provincias de Salta y Jujuy.

La iniciativa es implementada por la asociación "Conciencia" y todo el sector tabacalero, es decir "las principales entidades que son Massalín Particulares, las Cámaras de Tabaco de Jujuy y de Salta y las cooperativas de ambas provincias, quienes han tomado como misión el implementar un programa que contenga a las familias de ambas provincias".

El programa surgió por iniciativa de unos productores que visibilizaron la problemática que en las zonas rurales existían muchos casos donde los más niños acompañaban a sus padres a las fincas, "exponiéndose a una situación de riesgo" y algunos otros "participaban de alguna u otra manera trabajando a manera de juego".

Tras el reconocimiento de la existencia del peligro de los chicos en las fincas, se decide crear espacios llamados Centros de Desarrollo Infantil y Adolescente que funcionan durante el verano en las escuelas de las zonas tabacaleras. "Tenemos habilitados 13 centros en Salta y Jujuy, donde trabajamos para que esta problemática que tiene un componente cultural muy fuerte, pueda ser erradicada", explicó la coordinadora.

A ello, agregó, se suman las tareas de sensibilización y capacitación hacia productores, técnicos de campo, padres, docentes y todos los adultos que tienen algún tipo de responsabilidad en estos casos "para que reconozcan sus derechos y obligaciones, porque sólo de esta manera vamos a tener una niñez y una adolescencia protegida en un país donde el trabajo infantil está prohibido".

A 15 años de labor del Programa "Porvenir NOA", Chaile resaltó que se alcanzaron importantes logros como la concientización de los productores y el alejamiento de los menores de las fincas.

"Hemos logrado que más de 15 mil productores estén sensibilizados, capacitados y sepan que el trabajo infantil no es una alternativa. Que cuiden no sólo por las sanciones que acarrea este accionar, sino por una comprensión genuina de la problemática, una sensibilidad especial por los chicos y por todos los riesgos que puede traer esto", ponderó.

"Hemos logrado disminuir los casos y afortunadamente la realidad que se vive hoy no es la misma que hace 15 años atrás. Los productores ya no tienen el mismo pensamiento y en lo que respecta a los trabajadores y los chicos, podemos decir que tuvimos más de 16 mil niños que han participado de nuestro programa y que sabemos que esos chicos a lo largo de 15 años, estuvieron alejados de lo que es el trabajo infantil", afirmó la coordinadora.

Finalmente resaltó que a diferencia de años anteriores donde se hacía la "vista gorda" frente a los cientos de casos de niños trabajando y donde incluso los técnicos de campo no tenían dentro de sus prioridades detectar estas situaciones, "hoy las empresas han fijado dentro de los puntos que ellos tienen que verificar en sus monitoreos diarios de la finca, el saber si hay o no trabajo infantil".

"Hoy por hoy tanto los productores como los técnicos han cambiado su pensamiento y son ellos mismos los que controlan y garantizan que no hayan niños trabajando", completó Chaile.

Emitieron 120 autorizaciones a adolescentes para trabajar

PROBLEMÁTICA. EN JUJUY, EN LO QUE VA DEL 2018 SE DESCUBRIERON CINCO CASOS.

Consulta al respecto Agustina Mulqui informó que no existen estadísticas oficiales sobre la problemática, no obstante desde Trabajo llevan adelante de manera permanente diferentes operativos para detectar y erradicar el trabajo infantil.

En ese sentido de acuerdo a las fiscalizaciones y operativos realizados en lo que va del año, se han encontrado cinco adolescentes y menores en posible situaciones de trabajo infantil. "Estos casos ya fueron ingresados a los programas Jardines de cosecha para que dejen de estar en estos lugares trabajando y se hicieron las denuncias penales correspondientes", enfatizó la subsecretaria, al tiempo que detalló que los niños encontrados tienen entre 12 y 15 años y los operativos fueron ejecutados en la zona de los Pericos.

Asimismo, señaló que en 2018 se emitieron 120 autorizaciones a adolescentes para trabajar, previa acreditación de que se encuentren escolarizados, en buen estado de salud y que la actividad que van a desarrollar no perjudica sus desarrollos.

"Trabajo infantil es aquella estrategia de supervivencia, esté remunerada o no, haya un contrato o no y que sea tomada a menores de 15 años. Por otro lado, se considera trabajo adolescente a los chicos que tienen entre 16 y 17 años. En estos casos se puede autorizar pero siempre y cuando cumplan con la ley, es decir que la tarea que van a realizar no sea penosa, peligrosa ni insalubre, que la jornada sea reducida, vayan a la escuela y tengan buen estado de salud", explicó la referente de la Copreti.

En ese orden la funcionaria señaló que la detección de este flagelo en el ámbito formal, es quizás más sencillo; sin embargo en el mercado informal es más complicado ya que se complica su continuidad: "el problema que tenemos en estos casos es que no tienen continuidad, por ejemplo los detectas hoy en un lugar y la semana que viene se cambian de lugar, entonces no se puede hacer una correcta fiscalización".

Recalcó que existen diversas modalidades de trabajo infantil y muchas de ellas, son consideradas "invisibles", como por ejemplo "el trabajo doméstico, los casos de niños que deben cuidar a sus hermanos más chicos". "Éstos son casos que muchos son justificados como que es algo cultural, pero en realidad conllevan una gran responsabilidad y un peligro enorme. Por eso es importante concientizar a los padres sobre las posibles consecuencias", sostuvo Mulqui, a la vez que destacó que esta forma de trabajo infantil, "es la más común en la provincia".

Nuevo programa en las ferias

TRABAJO. EL PROGRAMA “PORVENIR” NOA SENSIBILIZA SOBRE EL FLAGELO.

La Copreti funciona en la provincia de Jujuy desde el 2003, año en que adquirió institucionalidad a través del Decreto N° 7.158. A partir de diciembre de 2015, se encuentra en el ámbito del Ministerio de Trabajo y Empleo de la Provincia.

En caso de conocer o sospechar de un caso de trabajo infantil, se puede realizar la denuncia al Ministerio de Trabajo o al 911.

Se trata de un espacio de articulación o coordinación de las políticas de Estado tendiente a garantizar la promoción, restitución y protección de los derechos vulnerados de los niños, niñas y adolescentes con el fin de prevenir y erradicar el trabajo infantil. Toda su actividad se sustenta en el marco de la Convención de los Derechos del Niño que tiene jerarquía constitucional y en la legislación nacional vigente en nuestro país.

El objetivo fundamental de la Comisión es prevenir y erradicar el trabajo infantil en todas sus formas y proteger el trabajo adolescente, a través del desarrollo de acciones que favorezcan la participación de los distintos actores sociales y sectores públicos y privados.

Con ese objetivo se han diseñado herramientas para erradicar esta problemática en la provincia como el programa de murales y el de responsabilidad de todos los actores sociales.

Ahora y debido a la gran cantidad de casos detectados, lanzará el Programa "Ferias", el cual está destinado a brindar un espacio de contención y cuidado para los hijos de comerciantes que se desempeñan en ese tipo de ámbito.

"En las ferias vemos muchos casos de trabajo infantil. Nosotros ya hemos trabajado con los padres y para ellos realmente es muy complicado, porque o los dejan solos o los llevan con ellos a trabajar. Entonces la solución por la que hemos optado es darles un espacio donde los puedan dejar y ellos trabajen tranquilamente", expresó Agustina Mulqui quien resaltó que el problema con este grupo radica en las condiciones económicas, ya que la mayoría de ellos no cuentan con dinero para pagar a una persona o guardería que quede a cargo de los menores.

La iniciativa, según mencionó la funcionaria, será lanzada oficialmente el viernes a las 16, en el marco del Encuentro de Productores que se realizará en el espacio del barrio Kennedy donde los fines de semana funciona la feria. "Por ahora estamos lanzando el programa en barrio Kennedy que va a ser la prueba piloto y luego nos vamos a expandir al resto de las ferias porque queremos dar abordaje a todos los sectores", dijo la subsecretaria y comentó que el programa funcionará todos los sábados y consistirá en un espacio de cuidado para los chicos que acudan con sus padres a trabajar.