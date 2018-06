Variadas alternativas en la Feria del Libro

Con gran repercusión se desarrolla en nuestra ciudad la 14º edición de la Feria del Libro de Jujuy que mantendrá sus puertas abiertas hasta el 20 de junio con más de un centenar de actividades culturales y educativas, la visita de destacados escritores del país y la presencia de producciones literarias locales y de las provincias del noroeste.

“Este año tenemos el orgullo de contar con todas las provincias de la región, algo que nos faltaba lograr, además de importante editoriales y entidades de Córdoba y Buenos Aires”, señaló Eugenia Jaldín, una de las organizadoras de la Feria, que abrió el martes en la plaza Ricardo Vilca.

Bajo el lema “Leer es soñar”, la propuesta este año suma unos 45 stands, entre los que se cuentan librerías y editoriales locales y de las provincias de Salta, Tucumán, Santiago del Estero, La Rioja y Catamarca, que en los últimos días ya fueron recorridos por una multitud de jujeños que se dieron cita en el lugar.

Florencia Aroldi, Nicolás Schuff, Pablo Pérez, Los hermanos Arana, Gabriel Di Meglio y Marcelo Birmajer son algunos de los escritores que son parte del encuentro, además del escritor y músico Luis María Pescetti, que ofreció ayer su espectáculo “Una que sepamos todos” en la sala mayor del Teatro Mitre. Entre las múltiples expresiones culturales programadas, se destacó también la gala musical denominada “Canta Uruguay en Jujuy”, que con la presencia de Ana Prada, Leo Masliah y Martín Buscaglia tuvo lugar anoche también en el coliseo jujeño.

45 STANDS/ NUMEROSAS LIBRERÍAS Y EDITORIALES SON PARTE DEL ENCUENTRO.

A lo largo de las próximas jornadas además habrá talleres y charlas para docentes, estudiantes primarios, secundarios y terciarios; y se abrirá un espacio en el que algunas escuelas realizarán exposiciones de proyectos sociales, homenajes a autores y presentaciones de producciones literarias propias.

Algunos de los organismos e instituciones que participan son la Cámara Argentina del Libro; la Universidad Nacional de Jujuy, a través de su editorial Ediunju; la Fundación Proyungas; y el centro Infinito por Descubrir, que ubicará en el predio ferial un laboratorio móvil que recorre el país.

Programa de hoy

MÚLTIPLES PROPUESTAS/ DECENAS DE JUJEÑOS EN LA CARPA INSTALADA EN PLAZA VILCA.

Entre las numerosas propuestas previstas para la jornada de hoy cabe mencionar las siguientes: a las 9, Producciones De La Vuelta del Siglo presentará la obra “Las aventuras de Borboleta y Timoteo” en la sala Galán. A las 10 se podrá apreciar la estatua viviente de Miguel Chauqui en el pabellón principal que retornará por la tarde a las 15.

A las 14:30 el público apreciará la obra “La vuelta al mundo” con marionetas de los Hermanos Arana de Rosario también en la Galán. A las 16:30 está programada la propuesta llamada “Grandes Maestros de la Literatura: Horacio Quiroga. A cien años de la publicación de Cuentos de la Selva” impulsada por la Municipalidad de San Salvador de Jujuy en la sala A. A las 17 será la presentación de la “Antología del II encuentro de Sade Jujuy 2017” en la sala Galán.

A las 18 presentarán el libro “Los fabricantes de muerte y Qi” de Rodrigo Moltoni en la sala Galán y a las 18.30, el libro “El arte de la dominación” de Gloria Elías y Leonardo Carabajal (Ediunju) en la sala A.

A las 20, la Secretaría de Cultura presentará “Las terminales” de Martín Goitea, obra ganadora del Segundo Premio del Certamen Literario Provincial 2018, categoría Cuentos en la sala A .

A las 20.30 comenzará el recital del dúo integrado por Inés Pémberton y José Vera en la sala A.

Y a las 20.30 se realizará la ponencia llamada “Los medios de comunicación y la cultura” a cargo de Oscar López Zenarruza y Marcela Pioli de la Sade Jujuy en la sala Galán.



“Metamorfosis” de estilos y temáticas



CECILIA QUINTANA/ LA AUTORA PRESENTARÁ EL LIBRO MAÑANA A LAS 10

Cecilia Quintana es una escritora jujeña que cumplió el sueño de publicar su primera obra y tendrá el gusto de presentarla en la Feria del Libro. La bautizó como “Metamorfosis” y mañana a las 10, en la sala “Raúl Galán” del Teatro Mitre, la presentará en sociedad.

Esta jovencita, cuya maravillosa voz la llevó a incursionar en la radiofonía, comenzó a escribir cuando tenía 13 años. El amor fue el “leit motiv” de aquel momento y con el paso del tiempo fue ampliando la temática de su obra. De allí el nombre del libro. “Claramente es una metamorfosis por el estilo y las temáticas que se abordan en las poesías. Los primeros son muy clásicos y románticos, muy becquerianos. Se nota en el principio la influencia de Becquer en lo que es el desarrollo de la obra. Pero mientras va transcurriendo el libro se va notando cómo va cambiando y a medida también yo que voy creciendo, porque son poemas de toda la vida, se va notando el cambio en las temáticas como la locura, la muerte, las desgracias”, dijo la escritora.

El gran referente de Cecilia es el español Gustavo Adolfo Becquer, aunque “La dama del alba”, del dramaturgo español Alejandro Casona, fue su “transporte a la poesía y al mundo literario en sí. Empecé a leerlos casi simultáneamente”, relató. “De chica” no leía mucho y en la pre adolescencia se sumergió en el mundo de la lectura.

Recuerda que una tía abuela que era profesora de Literatura, la animó a escribir y a mostrar su obra. La tía “Usi”, como le decía cariñosamente, fue la primera persona que valoró sus creaciones. “Ella creía que lo que yo escribía era lindo. Algunos días cuando la recuerdo, me encierro a escribir para ella”.

Cuando era estudiante de secundaria “siempre andaba con el libro de rimas de Gustavo Adolfo Becquer como si fuera una biblia en la manito, todo el tiempo. De adolescente, en los recreos, me gustaba leerlos, hasta que empecé a escribir. Un día me dije voy a hacer un poema a ver si me sale como Becquer y me salían y veía que casi no me costaba. Obviamente que el vocabulario de los 13 hasta los 28 que tengo ahora cambió muchísimo, se enriqueció mucho, pero trataba siempre de hacerlo con una métrica específica, con todas las reglas que tiene que tener una poesía. Después ya me empecé a olvidar todas las reglas, empecé a hacer yo las reglas más libres”, agregó.

Al hablar del proceso creativo, reveló que siente como “si alguien” o una “vocecita” del interior de su cabeza le dictara lo que debe escribir. “Por ahí hay algo que me moviliza o una palabra que me enciende alguna idea, pero siempre es como que alguien me dictara lo que voy a escribir”.

Integra el grupo “Leer letras en red” que es un colectivo de artistas, entre ellos escritores, dibujantes, diseñadores gráficos y editoriales independientes. “Somos como la generación joven que se ha quedado un poco relegada de los estilos y que busca uno propio. Siempre estamos recolectando escritores, artistas jóvenes para que no se termine esta generación” que se vincula a través de facebock e instagram.

“En la primera reunión me sentí como en casa y una de las que me insistió para entrar fue Natalia Zuccón que es una amiga de muchísimos años que me dijo tenés que venir porque tenés que seguir escribiendo y dar a conocer tu obra. Mi política era siempre no dejar a nadie que leyera lo mío, excepto la gente muy cercana, de hecho tengo varias novelas, varios libros de poesía que nunca han visto la luz. Este es el primero que es como recolectar los tres primeros libros de poesía en uno para poder dar a conocer toda la evolución del estilo”, señaló.

Antes uno se imaginaba al escritor con un cuadernito y una lapicera, pero ahora con la tecnología al alcance de la mano esa idea también mutó. “Cuando arranqué tenía trozos de carpetas, de hojas con escritos en toda la casa y siempre preferí escribir a mano. Pero con esto de las tecnologías que agilizan las cosas, voy en un colectivo, tengo un celular en la mano y escribo en él directamente”.

“Metamorfosis” fue editado por César Colmenares, quien también es el autor de la portada del libro que podrá ser adquirido en en el stand del grupo “Leer letras en red” de la Feria del Libro. (Laura Ballatore)