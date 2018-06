La capital de Islandia disfrutó "como una fiesta" el histórico empate ante Argentina

La ciudad de Reikiavik, capital y principal centro económico de Islandia, disfrutó "como una fiesta" el debut absoluto en una Copa del Mundo que se saldó con un histórico empate ante la Argentina, según lo admitió hoy Solmundur Bjornsson, un residente en la ciudad peninsular europea atípico, ya que puede jactarse de haber vivido casi una década en Buenos Aires.

"Para Islandia se trató del partido más importante de la historia. Acá se vivió una verdadera fiesta por el resultado y el rendimiento del equipo. Si bien hace unos dos años que la Argentina está jugando mal, no es el de antes, nos preocupamos mucho ayer cuando Cristiano le hizo tres goles a España, pensamos que eso lo motivaría mucho más a Messi", comentó el islandés de 44 años en diálogo telefónico con Télam.

Solmundur no es un islandés más entre los 120 mil habitantes de Reikiavic, dado que vivió cerca de 10 años en Buenos Aires, se hizo fanático del fútbol argentino y conoce a la perfección cada costumbre criolla, como lo que significa comer un buen asado, algo que añora a la distancia.

En su estadía en la Argentina se hacía llamar 'Solé', un nombre más sencillo de pronunciar que aquél que figura en su pasaporte y se hizo fanático de Boca y también "admirador del Huracán de Angel Cappa", ese equipo que fue subcampeón del Clausura 2009 y se ganó reconocimiento general pese a no haber dado la vuelta olímpica.

El islandés consideró que "podían haberle ganado a la Argentina con un poco más de suerte en algunas jugadas" y también se animó a más, desbordado por el entusiasmo, al punto de soñar con superar la fase de grupos y clasificarse a los octavos de final del Mundial de Rusia.

"Confío en que Islandia pueda superar la fase de grupos, en el fútbol todo puede ocurrir. Si Boca pudo ganarle al poderoso Milan de Kaká y Shevchenko con el brasileño Iarley de ''9' y Donnet como figura, entonces porque no podemos soñar nosotros también", reflexionó el islandés, en alusión al equipo dirigido por el 'Virrey' Carlos Bianchi que se coronó campeón del mundo en Japón el 14 de diciembre de 2003.

Solé comentó finalmente que seguramente regresará a la Argentina a pasear, visitar los amigos que dejó en Buenos Aires y a ver a Boca, y también le deseó mejor suerte al equipo capitaneado por Lionel Messi para los dos próximos compromisos en el Grupo D frente a Croacia el jueves 21 de junio y luego ante Nigeria el martes 26 de junio.

"Ojalá la Argentina pueda mejorar en los partidos que restan. Igual creo que ahora ya no es un gran equipo como sucedía antes", concluyó Solé, el islandés que disfrutó una jornada histórica en Reikiavik.