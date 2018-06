"Jujuy"Jiménez confirmada para el "Bailando 2018"

Luego que Marcelo Tinelli diera su lista de las figuras que le gustaría tener este año en el "Bailando", Pablo "Chato" Prada se encargó de confirmar a una nueva participante para la pista más famosa del país. Se trata de Sofía "Jujuy" Jiménez, quien por primera vez tendrá su experiencia en el reality que comenzará en julio.

"Una figura que va a estar por primera vez es Jujuy Jiménez, que me encanta", contó el productor en medios digitales. Luego agregó que "yo no la conocía y la verdad es que nos parece una persona hiper divertida, tiene dos hermanas que también son unas bombas y es una persona que conecta con los sueños", dijo.

"Jujuy" Jiménez se hizo conocida por estar en pareja con Guillermo "Pelado" López. Después de cinco años de relación, la joven se separó del conductor.

Semanas atrás, la morocha estuvo en Los Ángeles a la mañana y habló sobre la posible convocatoria al "Bailando". "Sería una gran experiencia para mí", comenzó diciendo la modelo. Y luego, le aclaró a Ángel de Brito: "No, no, no estoy confirmada para nada. También tengo una propuesta de Telefe, así que estoy evaluando. Tengo buena onda con las dos partes", contó. Y al referirse a sus habilidades en la pista confesó que "no soy bailarina profesional ni nada de eso, pero me divierte. Soy medio caradura bailando", aseguró.

