El embajador europeo que es fanático de Gimnasia de Jujuy

Los mundiales vienen acompañados de anécdotas e historias coloridas, y una de las últimas tiene como protagonista a un diplomático suizo y a Gimnasia y Esgrima de Jujuy. Es que tras el heróico empate entre Suiza y Brasil de ayer en el Mundial de Rusia, surgió la figura de Hansperter Mock, embajador suizo en argentina, declarado fanático del lobo jujeño.

En una entrevista concedida a Clarín, el diplomático había vaticinado que la Selección Suiza iba a dar el batacazo frente a los cariocas, y tan lejos no estuvo, y le amargó el primer grito de victoria a una de las selecciones candidatas a quedarse con el preciado trofeo. Mock había marcado que en el partido de ayer tenían que ser "fuertes en lo defensivo, salir de contraataque por las bandas aprovechando principalmente a Xakha y esperar cosas de Shaquiri, él siempre nos da algo bueno. Primero defender y luego nuestro desafío será meter goles, lo sintetizaría así. Una situación clara vamos a tener. Somos un equipo que nunca tuvo inflación de goles, pero sabemos dar pelea”.

Así de futbolero, analizó y vaticinó que le iban a ahogar el grito a los "brazucas". Además declaró su fanatismo por Gimnasia y Esgrima de Jujuy.

Si bien el funcionario proveniente de Suiza es hincha del Lausanne de aquel país, en Argentina, ese sentimiento se lo lleva el "lobo"; “Pero del gran Lobo jujeño. Tengo una colección de sus camisetas. Me hice hincha por el ex embajador de Georgia, cuando vino acá se volvió fanático. Luego nos tocó a los dos hacer un viaje a Jujuy y me llevó a conocer el estadio", recuerda.

"Allá en Suiza soy hincha del Lausanne, que acaba de descender a Segunda División. No importa, ya vamos a volver. En nuestro equipo juega Enzo Zidane, hijo de Zinedine… Imaginate si nos viniera a dirigir ahora que renunció al Real Madrid, ja, que bueno sería!”, se ilusiona. Y pregunta embalado: “¿Sabés que el hijo de Zidane se llama Enzo por ‘El Enzo’, no? Francescoli era su ídolo cuando el uruguayo jugaba a fines de los ’80 en el Olympique de Marsella”.

Fuente: Clarín.com