Pese al anuncio de algunos sanatorios del país, que aseguran no realizarán esta práctica, en Jujuy aún no se pronunciaron.

Clínicas de Jujuy no fijaron postura en torno al aborto

Luego de que el proyecto de ley de despenalización del aborto recibiera media sanción por parte del Congreso Nacional, en los últimos días se conoció un comunicado emitido por un grupo de clínicas privadas de diferentes ciudades del país, quienes manifestaron su rechazo a la iniciativa y advirtieron que no practicarán abortos en caso de que el Senado sancione la ley. La situación movilizó a la comunidad médica profesional, muchos de los cuales adhirieron al anuncio, en tanto que otros prefirieron abstenerse hasta tanto no hayan definiciones concretas en torno a la legislación.

Este es el caso de la Asociación de Clínicas y Sanatorios de la provincia de Jujuy, desde donde acordaron aun no emitir una opinión al respecto. Es que pese a que algunas clínicas privadas del país e incluso médicos de forma particular adelantaron su rechazo a la realización de abortos en caso de la aprobación de la ley, el organismo provincial no fijó postura al respecto.

Los integrantes de esta entidad informaron que, en la mañana de ayer, se reunieron a fin de abordar el tema, oportunidad en la que acordaron que no expresarán una opinión al respecto, hasta tanto no se defina la aprobación o no de la ley en el Senado. Al respecto, Manuel Quintar, miembro de la Asociación de Clínicas y Sanatorios de la provincia, remarcó que serán "cautelosos con el tema, queremos esperar a que se trate la ley en el Senado y una vez que salga, recién veremos de emitir una opinión. Son temas muy delicados que hay que manejar con la cautela necesaria" sostuvo.

Además, remarco que la asociación aglutina a clínicas y sanatorios y estas a su vez dependen de los médicos, por lo que advirtió que "lo que hagan las clínicas va a depender, en gran porcentaje, de la voluntad de los médicos en su conjunto".

Cabe mencionar que, en el comunicado, las distintas clínicas firmantes solicitan que se respete la objeción de conciencia, a fin de que cada profesional pueda optar por realizar o no abortos. "Abogamos por una legislación que respete la objeción de conciencia individual e institucional, que respete la libertad de pensar y de creer, de asociarse y de trabajar, de cuidar y de curar, de salvar y de sanar, sin que se corra el riesgo de prisión, de inhabilitación o de clausura por actuar de acuerdo a su propia conciencia e ideario", reza el comunicado.