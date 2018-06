Gabriel Daza y Abel Tapia cruzan guantes

Esta noche Gabriel Daza se mide ante Abel Tapia en la pelea de fondo en el festival de boxeo que tendrá lugar en el gimnasio de Gustavo Besín. Desde las 23 fiscalizará la Comisión Municipal.

Ambos pugilistas saben que deben sumar minutos arriba del ring, por lo tanto este festival que además contará con cinco peleas amateurs como antesala, será cerrada.

"Coco" Daza viene de ganar en su última presentación, el 2 de marzo pasado quitándole el invicto al salteño Nicolás Botelli en fallo dividido. Después no volvió a pelear, por lo tanto sabe que esa falta de continuidad le juega en contra. "Muy expectante, estamos entrenando a pleno, tenemos una pelea dura con Abel Tapia, hicimos triple turno, por la mañana gimnasio en el Power Center, estoy muy agradecido con el profe Marcelo y por la tarde hago guantes, movimientos técnicos y al noche corro", expresó el pugilista jujeño en su visita a El Tribuno de Jujuy.

Daza manifestó que: "Estaba esperando poder subir al ring, no me sirve dejar pasar mucho tiempo sin tener peleas, más allá de la situación económica", y agregó "será a seis rounds, él también viene necesitado de sumar minutos de pelea, por lo tanto tiene que salir a trabajar y mucho así que presumo será una linda pelea, Tapia viene de entrenar en Salta".

El trabajo que realizó para esta noche, a Daza le sirve también con miras al futuro, ya que "capaz después de esta pelea pueda tener la chance de ir a pelear a Bolivia así que me viene bien para seguir afinando, primero esta pelea y después ver si sale la otra". Sucede que "es evidente que en Jujuy no se puede vivir del boxeo, veremos que pasa en estas peleas, uno tiene familia, es complicado concentrarse solamente en el entrenamiento, todos saben que nosotros peleamos por la bolsa y si no se desarrollan festivales seguidos, se complica mucho más", puntualizó.

El excampeón argentino amateurs reconoció que "todavía me falta mucho por aprender, pero siento que cada vez voy creciendo, madurando, poco a poco, eso te van dando las peleas, los entrenamientos diarios, pero como dije antes, si no tengo un ingreso económico fijo, se hace mucho más difícil porque uno debe priorizar la familia", culminó Gabriel Daza que cuenta con un palmares de 2 peles como rentado de las cuales ganó una y perdió la otra.

Por su parte Abel Tapia viene de caer en las últimas cuatro presentaciones, la última presentación fue en General Gemes, provincia de Salta, ante el debutante José Leonardo Santos, por lo que en su libreta como profesional ahora le figura ocho peleas como rentado de las cuales ganó dos, perdió cinco y un empate.

La entrada se fijó en $ 100 la general y $ 150 el ring side.

El programa

La primera contienda será entre Daniel Cardozo de Seom ante Luis Herrera de Cuyaya. Leonardo Reyes peleará con Ramiro Ramos de Monterrico, Felicita Cruz se mide ante Daiana Díaz, Carlos Armella con Adrián Flores de Alto Comedero y Matías Andrade de Seom cruzará guantes con Rubén Cachizumba de Alto Comedero mientras que Jonatan Rivero peleará con Raúl Ortega.

Cierran Gabriel Daza y Abel Tapia.