El doctor en Ciencias Biológicas y Neurociencias Hernán Aldana Marcos visitó la provincia de Jujuy en el marco de la 14º edición de la Feria del Libro “Leer es soñar”, invitado por el Ministerio de Educación de la Provincia.

En su disertación en la sala principal del Teatro Mitre ofreció a los docentes, y público en general, cuatro claves para que los estudiantes aprendan mejor en el aula. Entre ellas, la importancia de que los alumnos se muevan en el aula y los elementos con los que deberían contar para facilitar el aprendizaje como material didáctico. Destacó también la importancia de que los docentes cambien el tono de voz mientras dictan sus clases y miren a la cara a los estudiantes conectándose con ellos. Indicó además que resulta fundamental que los docentes sonrían y que demuestren pasión cuando enseñan y que sean los primeros en llegar a la escuela que sean puntuales y sean ellos quienes reciban a los estudiantes.

Otra sugerencia y de actualidad fue la prohibición del uso del celular tanto a docentes como a estudiantes, salvo que se usen para aprender.

¿Cuál es la lectura del rol del docente en la actualidad?

Estamos en una época bisagra, y como toda época bisagra es un cambio por todo lo que representa el internet, el exceso de información y la inmediatez. Es una época puntual como fue la rueda, la industria y la verdad es que no sabemos muy bien lo que hay que hacer como docentes. En esta época bisagra el docente está como perdido, hay una gran diferencia entre el alumno y su época y la época del docente, entonces hay un quiebre. También es cierto que perdieron jerarquía, ya no los valora la sociedad, ni la familia ni los alumnos es por esto que no sabe qué hacer.

Los docentes ganan poco y ya ni siquiera disfrutan del aula por eso están desesperados, es un drama.

Un análisis de la aulas de hoy…

El aula que vemos ahora es el aula del siglo XVIII, es un método prusiano de una región cerca de Alemania. Esa es el aula nuestra dónde hay un timbre para que el alumno se preparan a ir a trabajar, respetar horarios, etc. Si ponemos atención a cómo están sentados es cómo se ubican los operarios en una fábrica. Esa es la idea, y no es una exageración el fin era prepararlos para que se acostumbren a permanecer en un lugar como tipo régimen militar, como soldados y esa es la escuela que heredamos, aunque no se lo pueda creer. Es por todo esto que los chicos están insoportables, porque siempre lo fueron y todos lo fuimos el tema es que antes había límites y por más que el aula aburriera nos quedábamos quietos y nos portábamos bien porque si no cobrábamos o porque nos ponían un límite. Ahora que el chico no tiene límites,imagínense.

¿Cuáles son los cambios que habría que hacer en el sistema educativo?

Son muchos. En primer lugar formar a los docentes y darles herramientas emocionales, de manejo de atención, de juego en el aula, de nuevas tecnologías para saberlas usar y no quedar tan mal parados delante del alumno. Resulta que el docente no quiere usar mucha tecnología porque encima que no tiene jerarquía, el estudiante le hace ver que no sabe usar la computadora y eso es peor.

Así que creo que esto que estoy haciendo los ayuda un poco, darles herramientas para desarrollar su tarea diaria.

¿Qué son las neurociencias aplicadas a la educación?

El sistema nervioso es algo que se investiga hace muchísimos años, pero en los últimos hemos aprendido mucho gracias a la tecnología que es cada vez mejor. Ahora sabemos cómo funciona el cerebro cuando aprende, cómo es la memoria y cómo es la atención. También podemos saber ahora qué pasa en el cerebro del docente. Todos estos descubrimientos se tratan de aplicar al aula.

¿Cómo se democratiza esta información?

Los nuevos estudios se publican en revistas de investigación pero muchas veces no llegan a los docentes, entonces mi caso es específicamente eso, divulgar los descubrimientos de las neurociencias a la docencia para que los docentes puedan enseñar de manera más fácil en una época que está brava.