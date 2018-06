Un nene electrodependiente murió después de que les cortaran la luz por falta de pago

Valentino, un nene electrodependiente de cinco años, murió por un corte de energía en su domicilio, en el barrio Centenario, en el municipio de Lomas de Zamora, ya que su familia no pudo pagar el servicio.

La familia del menor contó que la empresa Edesur les interrumpió el suministro eléctrico porque tenían una deuda de más de 60 mil pesos que no habían podido pagar.

Mariana Medina, mamá de Valentino, contó que el hecho ocurrió el lunes pasado cuando estuvieron más de 12 horas sin luz. Su hijo necesitaba de la energía para vivir, después de un accidente que tuvo con un vidrio que se incrustó en su corazón y le provocó una parálisis cerebral.

"Ese día llamé muchas veces a Edesur para informarles que yo tenía a mi nene electrodependiente y la respuesta de ellos fue que yo tenía una deuda y que no me podían decir cuándo iba a venir la luz. Me vino $ 60.000 de boleta que no los pude pagar porque no tengo las condiciones para pagar esa cantidad de plata", dijo la mujer a Perfil.

"Valen estaba con una crisis y no se lo podía llevar al hospital porque los médicos le habían dicho que era época de bronquiolitis y neumonía y que era fatal. Por ese motivo no lo trasladamos urgente", explicó la madre.