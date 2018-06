No es la primera vez que una cuna de bebitos es el sitio elegido para que se produzcan cuestiones relacionadas con la paranormalidad.



En este caso, el hecho se produjo hace más o menos un año, pero recién ahora, y luego de un programa de un canal de youtube elegido por papás para saber más de cómo atender a sus chiquitos, las imágenes se viralizaron, alcanzando las once mil visitas desde su difusión masiva.



El caso quedó registrado a través de una filmación del momento en que unos padres efectuaron y porque fueron testigos de algo extraño y aterrador que le sucedió a su niñita.



¿Jugaba solita?



El caso, registrado en algún sitio de Gran Bretaña, pero del que se carecen varios detalles, lo protagonizaron, además de una indefensa bebita, sus papás Hank y Hannah Squiers, quienes la vieron entreteniéndose con un juguete recostada en su cuna y decidieron filmarla a la distancia, con su teléfono celular.



Sin embargo, luego que grabaron, sin poner demasiada atención, al momento de reproducir el video se encontraron con que la beba puede verse recostada hacia otro lado, como a punto de quedarse dormida. Sin embargo, se nota que la pequeña no cerraba los ojos, atenta a algo que tenía cerca.



La pareja notó rápidamente que su pequeña miraba al oso de peluche, que en la imagen se encuentra en el fondo y que parece moverse por sí mismo ya que la niña parece estar asustada por ese evento.



Susto importante



Poco después y al observar en detalle el video, los padres quedaron aterrados. La mamá Hanna explicó: "vi en nuestro monitor para bebés que nuestra hija estaba acostada en la cama jugando felizmente, así que grabé desde mi teléfono porque pensé que era muy lindo. Más tarde, cuando le mostré el video a mi esposo, fue entonces que Hank notó algo escalofriante y frío que había en su habitación. Obviamente se asustó cuando notó que el oso detrás de ella movía inquietantemente su cabeza para mirarla. Los dos estábamos realmente desconcertados. Compartimos el video con nuestros amigos en las redes sociales y rápidamente generó mucho debate, pero nadie puede aclararnos de qué modo sucedió", terminó por explicar.