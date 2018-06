Nación insta a las provincias a que actualicen las cuotas de las viviendas sociales a la inflación

La Secretaría de Vivienda de la Nación impulsa a las provincias para que fijen sistemas de actualización de las cuotas de los planes de viviendas sociales que se construyen con recursos del Fondo Nacional de la Vivienda (Fonavi). Mendoza tomó la delantera, ya que el gobernador Alfredo Cornejo , por decreto, determinó que se indexen las cuotas por la unidad de valor adquisitivo (UVA).

El objetivo, explicó el secretario de Vivienda, Iván Kerr, es que las provincias cuenten con más recursos que se sumen a los que reciben vía Fonavi.

‘En general no hay incorporación de fondos propios de las provincias para apalancar los programas, y eso no es nuevo; hace décadas que no se hace y que el recupero de los préstamos también es bajo, a valores nominales‘, planteó el funcionario.

Kerr insistió en que hay gobernadores que usan los dineros del Fonavi para afrontar gastos corrientes. Afirma que hay ‘resistencia‘ a los cambios porque en las provincias ‘se acostumbraron mal; no hay inversión de fondos propios y, además, reciben una caja extra. Hay que salirse de ese esquema y no es fácil‘.

Los datos indican que en la Argentina hay 12,2 millones de hogares en total y el déficit alcanza a 3,5 millones de viviendas; la mitad del faltante se concentra en las provincias de Buenos Aires, Santa Fe y Córdoba.



