"Rey Blanco" y sus festejos

El 10§ aniversario de la Escuela de Ajedrez "Rey Blanco" de Palpalá se festejó a lo grande en el salón del MTL con el despliegue de las semifinales y final del Magistral que otorgó $2100 de premios en efectivo, también del Semirápido con $1500 de premios en efectivo, trofeos y medallas al sub 14 y del Torneo Infantil sub 8, sub 10 y sub 12.

Los árbitros de la jornada donde participaron ajedrecistas de distintos puntos de la provincia fueron Raúl Chiappero y Javier Herrera. A continuación los resultados. En el Magistral el campeón fue Franco Peñaloza de Perico; 2º Leandro Santillán de San Pedro; 3º Cristian Robledo de Palpalá y 4º Marcelo Villagrán de Yuto. Mientras que en el Abierto ganó Alfredo Chiappero; 2º Gastón Sánchez; 3º Luis Wallar; 4º Cristian Castro y 5º Víctor Yáñez.

En tanto que en el desarrollo del Torneo Infantil así se acomodaron en sub 8: 1º Lisandro Castro; 2º Alejandro Altamirano; 3º Agustina Cari; 4º Joaquín Ortega; 5º Facundo García y 6º Matías Benecio.

En sub 10: 1º Maximiliano Arrayan; 2º Juan Farías; 3º Máximo Rojas; 4º Máximo Cari y 5º Nicolás García. En sub 12: 1º Tiziano Miranda; 2º Rubén Spaventa, 3º Leonel Iñiguez; 4º José Farfán; 5º Juan Garcete; 7º Romina Muñoz y 8º Santiago González. En sub 14: 1º Mariano Herrera; 2º Abigail Herrera; 3º Santiago Rojas; 4º Lautaro Quispe y 5º Carlos Benjamín. Asimismo entre las mejores femeninas se ubicaron 1º Florencia Cari; 2º Agustina Cari y 3º Romina Muñoz. (Sebastián Castro)