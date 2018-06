Largas filas para actualizar los legajos

Desde las primeras horas de la mañana de ayer, cientos de profesores se agolparon en Región III para presentar la documentación indispensable para la actualización de los legajos en la Junta de Clasificación.

El panorama que se vivió el jueves se repitió en la víspera cuando un sinnúmero de docentes del nivel secundario se instalaron en inmediaciones de la Junta de Clasificación del Ministerio de Educación de la Provincia. Sucede que fue el último día para presentar los papeles a fin de actualizar sus legajos que serán valorados para las listas únicas de orden de mérito año 2019.

Si bien la fecha de recepción inició a principios de junio, el problema se presentó en las dos últimas jornadas donde la gran mayoría decidió presentarse en el organismo.

"El problema es que no nos entregaban los certificados y si no los traemos, no podemos sumar puntos. A la mayoría se les complicó por el tema de los certificados, pedimos una prórroga porque somos muchos los que falta atender pero no nos dan respuesta", sostuvo uno de los profesores que formaba parte de la larga hilera de docentes que iniciaba en el ingreso a Región III, en avenida Santibáñez y llegaba hasta las calles Martín Fierro y José Hernández.

"Esto pasa porque muchos decidimos dejar los trámites para último momento, cada uno tiene situaciones particulares como la falta de certificados pero es responsabilidad nuestra. Tuvimos todo el mes para presentar los papeles y no lo hicimos, ahora tendremos que esperar a que nos atiendan", comentó José Pérez, otro de los profesores quien mencionó que se instaló allí a las 6.

La gran mayoría manifestó su malestar por la larga espera y solicitó que se dé una prórroga para poder cumplir con lo solicitado por el Ministerio de Educación, no obstante desde la cartera emitieron una circular negando esa posibilidad aunque autorizaron a extender el horario de recepción hasta las 20 y habilitó las jefaturas administrativas de las cinco delegaciones regionales para el trámite.