Los atletas que buscan un lugar en el podio de la 12º edición

Muchos atletas de elite buscarán un lugar en el podio de la 12º edición del Maratón El Tribuno de Jujuy. Tal son los casos de Gustavo Frencia, tres veces ganador, Marcelo Fabricius quien se impuso en la edición 2016 y de Carla Vidal quien fue segunda en el año 2016.

El riojano Gustavo Frencia sostuvo: “Estoy muy contento de poder estar presente una vez más en esta clásica maratón. Es una excelente convocatoria que año a año viene creciendo a pasos agigantados. La verdad que me pone muy contento ver ese crecimiento y poder estar presente como dije una vez más. El año pasado por un tema de compromisos no pude venir y me quedé con muchas ganas de poder estar. Pero este año la tenía agendada desde hace tiempo. Estaba muy seguro que vendría y no había forma de estar ausente. Estoy aquí y con muchas ganas de competir”.

En tanto que el catamarqueño Marcelo Fabricius dijo: “La verdad que me siento muy contento por estar un año más presente. Creo que es la sexta vez que estoy presente y me encanta correr en Jujuy. Vengo con las mejores expectativas para esta competencia. Vengo con la firme idea de subirme al podio. Quiero estar entre los tres primeros al menos como todos los años y si es posible, llegar a ser el número 1”.

Mientras que Carla Vidal, oriunda de San Luis, manifestó: “Muy contenta de poder estar nuevamente presente. En el 2016 me tocó estar y pude subir al podio. El año pasado por cuestiones personales no pude venir a Jujuy, pero este año por suerte se me dio la oportunidad de volver y me siento muy feliz de volver a competir”, agregando que “sé que tengo buenas rivales, pero sé que daré lo mejor de mí para intentar subirme al podio una vez más como lo hice en el 2016”.