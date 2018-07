Aumentaron las naftas y provocó mal humor

Inesperadamente desde ayer subió el precio del combustible, que no se había anunciado pero se esperaba debido a la constante suba del dólar, moneda a cuyo valor está atado. El precio del litro de nafta súper depende de la estación de servicio, y va desde 30,69 a 31,05 pesos. Por ejemplo en un surtidor de YPF, la nafta súper cuesta $30,69, Infinia $35,63, diÚsel $26,70 e Infinia DiÚsel $30,46.

En las estaciones de servicio la cara de los consumidores no fue la mejor, ya que el aumento resiente más el bolsillo de los trabajadores principalmente.

La semana pasada el dólar cerró a 29,57 pesos, y era una señal determinante del impacto que tendría en el combustible.

Desde la Cámara de Expendedores de Jujuy sólo afirmaron que el aumento ya estaba acordado entre las petroleras y el Gobierno nacional.

Además, vale recordar que la salida de JosÚ Aranguren del Ministerio de Energía generó incertidumbre en las empresas del sector por el futuro de los marcos regulatorios.

En el mercado de los combustibles, Aranguren había prometido un congelamiento tarifario entre mayo y julio. Lo había hablado con las principales petroleras locales y estuvo así por unas semanas. Pero ese entendimiento se realizó cuando el dólar estaba en los $22, y fue de imposible cumplimiento cuando se acercó a los $ 25.

Mal humor

Los playeros de las estaciones comentaron y coincidieron que el aumento se da en minutos, no hay anticipos como antes. Es más, dijo uno, anoche (por el sábado) no hubo filas como en otras oportunidades cuando hay un anuncio de día y hora. Entonces la gente trata de cargar con el precio viejo, pero ahora no pasa eso, es sin aviso, por lo que no se puede tomar los recaudos.

"Si el dólar sigue subiendo, el combustible en todos sus productos subirá. Hoy conviene andar en el transporte público", afirmó.

