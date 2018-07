Expresión de médicos a favor de las dos vidas

Médicos del Hospital Materno Infantil "Doctor Héctor Quintana" se manifestaron ayer en las puertas del nosocomio a favor de las dos vidas, tal como también lo hicieron en San Pedro los facultativos del hospital "Guillermo Cleland Páterson".

En la fría mañana de ayer, los médicos del Materno Infantil de la capital se manifestaron en pro de las dos vidas, acompañados por representaciones de diversos organismos que forman parte de una red que incluye a diversos credos.

Acompañaron a los médicos a favor de las dos vidas, el Movimiento Familiar Cristiano, la Pastoral de la Salud, un grupo de abogados independientes, la Red Provincial de Familia y el Hogar "Pequeño Belén" e instituciones del credo cristiano evangélico, entre otras.

En ese marco, hubo diversos oradores que manifestaron su postura, tal como la doctora Mirta Gisela Reynaga, manifiesta médica pro vida nacida en Jujuy que trabaja actualmente en la Maternidad de Tucumán. "Se hizo esta manifestación a favor de la vida, y yo sentí venir acá porque sentí en mi corazón a mi pueblo natal, que dice sí a la vida como tantísimas otras provincias". Luego agregó: "Para mí es importante que todo Jujuy y la Argentina sepa y le digamos a los senadores que toda vida vale, porque realmente creemos y hemos vivido y lo sabemos los tocoginecólogos, que la vida es un derecho inalienable. Todos los médico que hemos hecho el juramento hipocrático, todos hemos dicho sí a la vida. El médico que haya hecho este juramento y está a favor de la muerte, creo que no debería ser médico. Pido por favor a toda la Argentina se manifieste para que se sepa que estamos a favor de la vida".

La abogada María Belén Portal del grupo de abogados independientes a favor de la vida del bebé y su madre, puntualizó que "los acompañamos porque entendemos que en este país se está abortando todo, se los aborta todos los días a los médicos con las guardias y los paupérrimos sueldos que les pagan; se aborta a los discapacitados; a los jubilados y a todos. No dejemos que se aborte lo más sagrado que tenemos, los niños por nacer; es lo único inocente que nos queda. Vamos a pelear y ayudar desde nuestro lugar de abogados como un grupo en particular porque la objeción de conciencia es un derecho a la libertad".

Del Movimiento Familiar Cristiano, Carlos Villanueva señaló que "estamos orgullosos de tener médicos como ellos. El Movimiento Familiar Cristiano trabaja en Jujuy desde hace 60 años y realmente esta insólita ley que maneja estadísticas totalmente truchas y falaces, y que le ha ganado la conciencia a gran cantidad de gente no tiene ningún sentido. Matar a un niño por nacer es como suicidarse como sociedad". Por otra parte, indicó que "a la mujer en estado vulnerable, hay que apoyarla, no podemos dejar que haya chicas que quedan embarazadas y no saben qué hacer con su vida, pero como sociedad tenemos que ir al origen de los problemas. Primero, tenemos que ir a la educación sexual bien hecha para no embarazarse, porque el embarazo tiene que ser una decisión de la mujer. Entonces a través de la educación se logrará que las chicas no se embaracen cuando no lo quieran, sino cuando quieran hacerlo. Y una vez embarazada, el niño tiene todo el derecho de nacer, entonces como sociedad debemos protegerla, cuidarla, rodearla, asistirla económicamente. Por ejemplo el Estado que gasta tanta plata en asesores de todo tipo, entonces la sociedad tiene que hacerse cargo de las mujeres vulnerables, pero nunca matar al bebé, porque matarlo es suicidarse como sociedad".

Comunidad sampedreña también se pronunció



ABRAZO SIMBÓLICO/ A LA MATERNIDAD DEL HOSPITAL “DOCTOR GUILLERMO PÁTERSON”.

Respondiendo al llamado realizado por Pro Vida y “Salvemos las dos vidas”, la comunidad sampedreña se convocó en el sector de la Guardia del hospital “Dr. Guillermo Páterson” para realizar un abrazo simbólico a la Maternidad, pronunciándose en favor de las dos vidas.

Integrantes de las distintas instituciones intermedias acompañaron la iniciativa para pedir a los senadores que en el Día de la Independencia no voten por la muerte sino en favor de la vida.

También marcaron presencia grupos y comunidades religiosas de las diferentes parroquias del departamento, acompañadas por sus sacerdotes, docentes, además de madres que llegaron con sus hijos portando globos, pancartas y pañuelos de color celeste y banderas argentinas.

Una de las referentes de Pro Vida, la médica pediatra Mercedes Grau, sostuvo que junto a todo el pueblo se reunieron para pedirles a los senadores que voten en favor de la vida, “en este día de la Patria, voten a favor de los niños argentinos, voten por las mujeres, no voten por la muerte. Nosotros los argentinos pedimos por la vida, pedimos que sean conscientes de lo que prometieron cuando fueron elegidos. No voten por la muerte, voten por la vida, esto es lo que quisimos pedirles aquí en frente del hospital, cerca de la Maternidad del Páterson. No queremos faltar a nuestro juramento hipocrático, tampoco queremos la muerte para nuestro país, queremos la vida”, dijo la profesional.

Es un binomio que no puede desaparecer’

Elena Fassola, profesora en Ciencias Jurídicas, Políticas y Sociales, tuvo un encendido discurso a favor de las dos vidas indicando entre otras cosas que “como ciudadanos todos debemos manifestarnos y pensamos que no sólo hay que cuidar la vida de la madre sino también la vida del bebé. Es un binomio que no puede desaparecer. Necesitamos poner énfasis en todos los proyectos que se presentaron no sólo en la Cámara de Diputados sino también en la de Senadores, donde hay uno que habla ya de la adopción antes del parto, eso es muy importante. Nosotros agradecemos profundamente a los senadores jujeños y a todos los que ya se han pronunciado a favor de la vida. También queremos que se realicen políticas públicas específicas para estos niños por nacer y los que nazcan, para los adolescentes y no se olviden de los ancianos que también necesitan”. En Jujuy existen instituciones que acompañan a la madre gestante y también al niño.