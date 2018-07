Un hospital de Salta realizará vasectomías gratuitas

A partir de hoy, los varones mayores de 18 años podrán solicitar turno para acceder a vasectomía gratuita en el hospital San Bernardo de la vecina capital salteña. La práctica quirúrgica se realizará en el servicio de Urología del nosocomio y los turnos se otorgan a través de la Línea de Atención Ciudadana 148.

La vasectomía es un método quirúrgico sencillo que se le practica a los hombres y consiste en el bloqueo permanente de los conductos que transportan el esperma, con lo que se asegura que una relación sexual no provoque inseminación debido a que el líquido seminal no contiene espermatozoides.

La intervención se denomina vasectomía ya que lo que se bloquea dentro del escroto son los conductos deferentes, llamados vas deferens en latín. Con este método no se afectan los testículos ni la producción de hormonas, por lo que no disminuye el deseo sexual, no se pierde la capacidad de erección ni se alteran las relaciones sexuales.

La Ley Nº 26.130, de contracepción quirúrgica, garantiza a todo varón mayor de edad el derecho a realizarse la vasectomía gratuita en los servicios del sistema público de salud, de la misma manera que a las mujeres la ligadura de trompas, para lo cual deben otorgar su consentimiento informado.

El contexto legal

Para solicitar estas prácticas, no se requiere consentimiento del cónyuge o conviviente ni autorización judicial, salvo que se trate de una persona declarada judicialmente incapaz, en cuyo caso su representante legal debe solicitar la autorización judicial. La existencia o no de un certificado de discapacidad no tiene efecto jurídico alguno en relación a la autonomía de la persona para decidir por sí misma.