¿Qué pasa si se aprueba el aborto legal y los médicos alegan "objeción de conciencia"?

En el segundo día de debate del proyecto de legalización del aborto en el plenario de comisiones del Senado, la dispersión de posiciones al interior de cada fuerza política quedó en evidencia tras la discusión que protagonizaron Miguel Ángel Pichetto y su compañero de bancada, el formoseño José Mayans.

El contrapunto se debió a la posibilidad de que, de aprobarse la ley que instituye el aborto legal, seguro y gratuito en todo el país, los médicos que se nieguen a realizar dicha práctica puedan alegar objeción de conciencia.

"En el sector público no podría haber ningún tipo de objeción de conciencia. Si usted trabaja en el sector público está obligada a cumplir con la ley" le dijo Pichetto a María de los Ángeles Carmona, representante del Colegio Médico de la provincia de Buenos Aires. La médica fue una de las expositoras convocadas para este miércoles y cuestionó la posibilidad de que se confeccione una lista de objetores. Esta lista "no debe ser pública porque generaría discriminación del médico en varios aspectos" aseguró.

"Su mirada tiene que ser más amplia, más humana; porque si no es humano el Estado, quién lo va a ser", siguió Pichetto.

Fue Mayans quien recogió el guante y advirtió que "acá todos estamos obligados a cumplir la Constitución y las leyes, todos, el sector público, el sector privado. No es que sale una ley para el sector público o para el sector privado", advirtió.

"¿Desde cuándo es la vida es el tema acá? Desde la concepción es la vida, la Constitución dice que es así, leyes que hemos votado dicen que es desde la concepción. El Estado no puede matar, en la Argentina no existe pena de muerte. ¿Por qué tenemos que hacer una lista de quién está obligado o no" a hacer un aborto, planteó el formoseño.

FUENTE: MINUTO UNO