Instan al Estado a dar contención a mujeres

En torno a la ley del aborto que se debate en la Cámara de senadores, la Fundación filantrópica cristiana "Hogar pequeña Belén" de la congregación cristiana evangélica "Los hermanos del evangelio completo", se pronunció a favor de las dos vidas, y detallaron la tarea social que realizan.

El hogar “Peque Belén” atiende las 24 horas en su sede de Bahía Paraíso 956 del barrio Alto Éxodo Jujeño, teléfono 154338868.

Jorge Vázquez, presidente de la fundación, y Silvana Velásquez, secretaria de la comisión directiva, llevan a la práctica la defensa de la vida y la familia, desde un voluntariado social, desde su convicción, su ideal y sus principios.

El nombre se debe al trabajo que se hace en el orden social, y como la palabra filantrópica quiere decir "amor al hombre", en ese medio se mueven en muchas áreas como la educación de adolescentes, recuperación de chicos de la droga entre otras adicciones.

Silvana Velásquez detalló que es una labor enfocada a todas las problemáticas sociales que atañen a la familia en sí. "Es la intervención, la reinserción social luego que hayan hecho algún tratamiento y no solamente su contención psicológica sino que hablamos de una contención emocional, afectiva, volver a reconstruir ese concepto de familia en ellos, que no se trabaja no solo con los jóvenes sino también con los padres".

Además tratan problemáticas de abuso, suicidio, abuso infantil, comunicación en las familias, embarazo a temprana edad, mujeres con embarazos conflictivos y personas que están en situación de calle o huérfanos.

Señalaron que en estos momentos cuentan con alrededor de quince mamás con sus niños y treinta y cinco jóvenes.

"Sin familia no hay patria"

Respecto a la ley del aborto, Silvana Velásquez, opinó que la Argentina no está preparada para un debate, y que desde la fundación donde trabajan conocen bien los problemas del síndrome pos aborto, que daña a las mujeres gravemente. "Este proyecto atenta contra la sociedad, atenta contra nuestra patria, sin familia no hay patria. Entonces, se está buscando matar argentinas y argentinos, matar más ciudadanos patriotas. No podemos permitir eso, debemos defender la familia y respetar nuestro cuerpo".

Crear centros para mujeres

Asimismo, el presidente de la fundación consideró que el Estado debe generar políticas públicas que asistan y cuiden al niño por nacer. "Nosotros en Jujuy tenemos una red que trabaja en defensa de la mujer y del niño por nacer, pero creo que el Estado en vez de decir ‘matemos un niño’, debería crear centros de asistencia a la mujer que está en situación de calle, de vulnerabilidad, y a quienes están cursando un embarazo conflictivo darle el acompañamiento psicológico en caso de abuso, porque esa mujer tiene un trauma. Se debe sanar ese trauma porque el bebé es un ser inocente tan víctima como ella. Por eso sabemos que se debe hacer el acompañamiento de esa mujer para que pueda superarlo y en caso de que no quiere criar el bebé, puede darlo en adopción porque hay familias que desean tener un hijo", dijo a la vez que hizo hincapié en la necesidad de agilizar los tramites de adopciones, con todos los recaudos que se deben tener.