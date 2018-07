Denuncian matanza de animales porcinos

Pequeños emprendedores agropecuarios denunciaron que alrededor de 10 de sus animales porcinos fueron envenenados dentro del corral y sospechan de sus vecinos.

Según se supo es el segundo hecho de envenenamiento que sufrieron los denunciantes y sospechan de sus vecinos.

Mauricio y Nemesio Figueroa son dos hermanos que junto a otros familiares, tiempo atrás promovieron a pulmón un micro emprendimiento ganadero y avícola en un sector alejado del barrio Antártida Argentina de la ciudad de Palpalá.

El domingo último se dieron con la ingrata novedad que al menos diez de sus animales porcinos amanecieron muertos y de inmediato dieron aviso a los efectivos de la Seccional 47º del barrio Paso de Jama de Palpalá y a un veterinario, para tratar de salvar a los animales restantes.

"Alguien ingresó por la parte de atrás y les arrojó comida con el veneno para matar a los chanchos. Son animales de raza, cada uno tiene un valor entre 7 mil y 10 mil pesos, imagínese cuánta es la pérdida para toda mi familia", dijo molesto Mauricio Figueroa.

"A este sector no ingresa nadie y mucho menos en la parte trasera del predio, a menos que ingreses justo por un camino por donde transitan nuestros vecinos, que están denunciados en varias oportunidades, por amenazas de muerte, agresiones y también sospechamos que hace dos meses atrás arrojaron veneno al corral donde tenemos gallinas y mataron unas 100 de ellas. Todo está denunciado y no sabemos qué más puede llegar a pasar, los encargados de impartir justicia no lo hacen y eso nos preocupa".

DAMNIFICADOS. LA FAMILIA FIGUEROA SUFRIÓ EL SEGUNDO HECHO DE ENVENENAMIENTO.

Por otra parte, se supo que la familia Figueroa llamó de inmediato a un veterinario quien diagnosticó que los animales sufrieron una muerte casi instantánea. En el predio el ambiente era desolador, los otros animales que quedaron vivos fueron medicados de inmediato, pero algunos de ellos estaban en agonía. Además los efectivos policiales tomaron fotografías a los animales muertos y extrajeron algunas muestras para ser analizadas.

"La otra vez, uno de los familiares de los vecinos nos amenazó de muerte, nos arrojaron piedras y cuando vino la policía, se escondieron. Hay un hombre que es el que más problemas hace, y nos dijo que tienen a un familiar policía y por eso ellos pueden hacer lo que quieran porque están respaldados. No tenemos ninguna duda que ellos tienen que ver con los hechos de envenenamiento que sufrieron nuestros animales", dijo uno de los Figueroa.

Según supo nuestro diario, hace muy poco tiempo estas personas que son sospechadas por la familia Figueroa de envenenar a sus animales viven en el lugar.

"Estas son tierras cedidas para la producción y hay una comunidad que se dedica a la pequeña actividad ganadera y avícola, como nosotros. Todo es costoso y lo hacemos a pulmón. Contamos con todos los permisos por parte de la municipalidad de Palpalá para criar animales, le damos alimento balanceado a nuestros animales, no molestamos a nadie y a ahora nos vemos envueltos en un verdadero problema con tinte mafioso, que a nuestra familia nos generó una pérdida de más de 70 mil pesos", dijo Sergio Figueroa, otra de las personas damnificadas.

"Dejamos en manos de nuestro abogado Fernando Bóveda esta delicada situación, esperamos que el fiscal que entiende la causa llegue al fondo de todo esto y el responsable se haga cargo de la importante pérdida monetaria que nos causó estos dos hechos", concluyeron preocupados los damnificados.