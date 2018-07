Tapia le pidió a Sampaoli que cumpla "con su palabra"

El presidente de la AFA, Claudio Tapia, tensó este viernes la cuerda de su relación con el entrenador Jorge Sampaoli, con quien no habla "hace dos días" y al que le pidió que "cumpla su palabra", ante su cambio de postura respecto de su conducción de la Selección Sub 20 en el torneo de L´Alcudia.



"Los hombres tienen que cumplir su palabra, hace dos días que no hablo con Sampaoli", afirmó "Chiqui" Tapia a la salida de su jornada laboral en el edificio de la AFA en el centro porteño.



La referencia, por caso, fue para la negativa que Sampaoli le dio a Tapia para dirigir en España a la Sub 20, a partir de la salida de sus ayudantes Sebastián Beccacece y Nicolás Diez, quienes estaban a cargo del juvenil.



"Tiene contrato, ésa es la realidad. Si lo quiere disolver tendrá que avisarnos a nosotros. No espero gestos, él tiene que trabajar, tomó el compromiso de ir a dirigir, fue por voluntad propia", agregó el presidente del fútbol argentino.