Matía Alé habló de su amor por María del Mar

Matías Alé se sinceró en su visita a Pampita Online (KZO) al recordar algunos hechos que marcaron su vida. En un presente que lo muestra en plena recuperación y, según él, viviendo uno de los mejores momentos, el actor reveló datos que jamás había contado sobre su separación de María del Mar.

"Volvería con María (Del Mar) aunque si me escucha mi madre me va a matar porque no es muy querida en mi familia", comenzó contando el actor. "Con María la pasé genial, teníamos muy buena piel y buena química", se sinceró.

Pero, además, confesó: "Ella me abandonó. Yo no tomé la decisión de separarme" y siguió: "Cuando se fue yo volví al núcleo familiar. Si ella hubiera aguantado a que yo esté bien todavía estaríamos en pareja".



Luego se refirió a la relación con su familia y sostuvo: "Yo hice lo mejor que pude", pero reconoció que "muchas cosas las hubiera hecho de otra manera". Y se mostró arrepentido de haber contado la relación conflictiva que había tenido con su papá fallecido. En un momento, el artista había manifestado que había sido golpeado en reiteradas oportunidades por su padre.



Por otra parte, afirmó de manera contundente: "no tengo ganas de tener hijos", argumentando que las veces que lo buscó fueron truncas: "Yo me había propuesto ser padre con Silvina Escudero y con María (Del Mar) pero no se dio".

"Ahora lo veo difícil porque veo a mis amigos que son rehenes y no los veo felices", reflejó. "No se olviden que yo fui padre durante nueve años de los hijos de Graciela (Alfano). Me hice cargo de esos chicos, de llevarlos al colegio, de irnos de viaje y sigo teniendo una buena relación, aunque los primeros años en los que estaba de novio con su mamá no fue fácil", cerró.