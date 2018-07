Nicolás Burdisso contó detalles de su pelea con Lionel Messi

Desde ese momento "no volví a jugar en la Selección", reconoció el defensor que milita en el Torino de Italia.

El defensor Nicolás Burdisso reveló que estuvo cerca de irse a las piñas con Lionel Messi tras el empate sin goles con Colombia en la Copa América 2011. El exBoca reveló detalles del cruce que se produjo en el vestuario y lo relativizó diciendo que "son cosas que pasan muy a menudo en el vestuario", dijo el exjugador de Boca.

"Discutimos dentro de la cancha, el quería la pelota, yo se la quería dar pero no podía, él estaba incómodo con el partido, yo con la situación, cosas que se dan. Entramos al vestuario peleando, discutiendo y cuando vi que venía, me paré como para pelear, pero justo nos separaron", contó Burdisso.

También aseguró que este tipo de situaciones "son muy comunes en el fútbol".

"Lionel tiene un carácter fuerte, y está bueno eso, yo soy igual", explicó.

Además dijo que Messi es un personaje que "no permite estar distanciado" y que después del tenso momento volvieron a tener buena relación. Aunque aclaró, bromeando: "No volví nunca más a la selección", aunque agregó: "Volví y jugando me rompí la rodilla".