Preocupa baja de ventas en micros de larga distancia

A la Unión Tranviarios Automotor (UTA) seccional Jujuy le preocupa el empleo en esa actividad debido a la baja en la venta de pasajes de larga distancia ante los ventajosos precios de los vuelos de bajo costo (low cost) a Buenos Aires. En torno al reclamo por sueldos impagos de choferes de la empresa de transporte urbano El Salvador, previo al traspaso a Santa Ana, estimaron que se solucionaría con la llegada del subsidio demorado.

Para la UTA preocupa la incidencia de los precios de los vuelos de bajo costo en el empleo del sector de transporte de larga distancia, porque se percibió que bajaron las recaudaciones.

"A las empresas de larga distancia los perjudica, porque imagínense que un colectivo de acá a Buenos Aires demora casi 22 horas, y el low cost nada, en dos horas están en Buenos Aires", afirmó el secretario general adjunto de UTA, José Alfredo Torres.

Precisó que las empresas ya han comenzado a tener consecuencias al respecto, ya que aseguró "las recaudaciones han bajado bastante, un 40% en las empresas de larga distancia", dijo el dirigente gremial.

Aseguró que pese a que Jujuy sólo cuenta con una empresa de larga distancia que tiene diferentes destinos, preocupa la situación que perciben con otras empresas que llegan a la provincia también. "Aparentemente el Gobierno nacional quiere que ya no hayan colectivos de larga distancia, porque con esto es seguro que va a empezar a desaparecer", afirmó expresando su preocupación al respecto.

Los precios de los colectivos rondan los 4.000 pesos ida y vuelta a Buenos Aires, mientras según una agencia de turismo (ADN) se pueden encontrar promociones de Flybondy de entre 3.000 a 3.500 pesos ida y vuelta a ese destino, pese a que se paga por el equipaje y check in; mediante Andes a $4.000 ida y vuelta con el mismo pago de esos ítems adicionales; y en Aerolíneas Argentinas en banda negativa ida y vuelta por alrededor de 4.500 pesos, y tarifa regular alrededor de 6.000 pesos.

No obstante, al recorrer las boleterías de empresas de larga distancia de la Terminal de Ómnibus la situación que se encontró, según el testimonio de los empleados, es dispar. "De bajar bajó todo completo, no es lo mismo que el año pasado, bajó más por la inflación, por todos los problemas económicos que hay. Bajó más o menos un 30%, aumentaron los precios aproximadamente un 20%", precisó, Jorge Mella de una empresa que no llega directo a Buenos Aires pero sí a Río Gallegos, cuyo precio era de $6.000 y ahora está a $7.000.

Las empresas coincidieron en que pese a la suba de este mes hay tarifas promocionales a Buenos Aires, por las vacaciones escolares

"En comparación con otros años ha bajado la venta, pero recién estamos comenzando la temporada", dijo Pablo de la boletería de La Veloz, quien estimó que a partir de ahora se podrá comenzar a medir. Dijo que lo que subieron fueron los pasajes a Córdoba que este mes pasaron de 1.270 a 1.715 pesos, mientras a Buenos Aires se mantiene a 2.483 pesos. En otra boletería, Eve manifestó que bajaron las ventas, pese a que el pasaje a Buenos Aires no cambió y está a 2.483 pesos, y coincidió en que aumentó hacia Córdoba de 1.780 a 2.240 pesos.

Sin embargo, en la empresa Balut la empleada explicó que las ventas no bajaron para nada, y es que pese a que hubo aumento tienen una promoción de 1.986 pesos a Buenos Aires, aunque actualmente se usa más tarjeta para pagarlo. Lo que sí subió desde este mes fue a Córdoba que estaba a 1.700 pesos y se fue a 2.235 pesos, pero cuenta con una promoción del 30% de descuento.

Reclamo por salarios y cesantía

Choferes y empleados de empresas del transporte urbano de pasajeros reclamaron ayer en la sede local de la UTA por el pago del salario de junio. Desde el gremio aseguraron que el reclamo se solucionaría con la llegada de los subsidios que se habían demorado por una deuda a la Afip.

“Somos de la excooperativa El Salvador, a partir del 1 de julio pasamos a pertenecer a la empresa Santa Ana, y nos hemos quedado con deudas salariales de la otra empresa, que se fue sin pagar sueldo ni aguinaldo. Entre los dos eran casi 30 mil pesos por cada trabajador, y aparte una deuda que acumula casi 80 mil pesos de ítems laborales que no nos ha pagado”, precisó Nicolás Abett.

Recordó que la empresa venía con problemas y habían denunciado varias veces la situación en UTA.

“No se puede entender del traspaso de líneas y que la Municipalidad y nuestro gremio no hayan tenido en cuenta la situación de los trabajadores, nosotros no hemos cobrado ni sueldo ni aguinaldo”, afirmó Roberto Deleu, otro trabajador. Estimó que la comuna debe hacerse cargo de la situación debido a que es el ente regulador del transporte urbano de pasajeros, así como el gremio, la Dirección de Transporte y el Ministerio de Trabajo.

Por su parte, Marcelo Moyano, delegado de los trabajadores de la empresa Xibi Xibi, aseguró: “Estamos teniendo problemas desde que se inició la empresa, no están cumpliendo con la ley, no nos están pagando las horas extras, los feriados, no están categorizando. Desde que inició, hace dos años y medio, ya hubo 70 despidos, y no se están tomando medidas. El último fue la semana pasada: uno de los compañeros ha sido despedido sin causa y el problema es que su hijito tiene 4 meses y necesita oxígeno de por vida”, precisó. Dijo que plantearon el tema el ministro de Trabajo, Jorge Cabana Fusz, y a la Secretaría de Transporte pero no tuvieron eco, ya que también denunciaron que no trabajan con libreta de trabajo.

“Venimos con problemitas en todas las empresas. Se sienten los problemas. Hasta ahora estamos dialogando con las empresas, haciendo las inspecciones correspondientes. El único despido que hemos tenido es Xibi Xibi”, afirmó finalmente José Torres, adjunto de la UTA.