Zapla empezó con las pruebas en Forestal

Pruebas vacacionales. Desde ayer y por un lapso de dos semanas Altos Hornos Zapla lo utilizará para probar jugadores a las 15.30 en diferentes puestos en la cancha de Forestal donde los jugadores de la Primera liguista y algunos de las Reservas hacen de "sparrings" para luego comenzar con la pretemporada de cara al Federal A, el lunes 30 del corriente, en el "Emilio Fabrizzi" que sigue "intocable" por el reciente resembrado.

En el primer día de captación el DT "merengue", Cristian Corrales, señaló que "apuntando al Federal A

venimos probando jugadores. Inclusive habrá gente del Ramal y de Tucumán que llegarán. Lamentablemente todavía no tenemos la cancha a disposición por el resembrado y por el momento vamos a abocarnos en Forestal, igual estamos buscando otra cancha. Hay jugadores que conozco, tuvieron la amabilidad de llegar y preguntar si podían ser probados. La realidad es que veremos distintos puestos pero tenemos en claro que este torneo requiere jugadores de la categoría y profesionales. No será fácil pero habrá uno que otro que hayan tenido algún roce porque las diferencias son marcadas", comentó.

Luego remarcó que "Zapla encara una etapa donde la austeridad será la palabra más usada. No me da miedo, pero te pone en un lugar totalmente realista. Hoy tengo 400 jugadores en el teléfono todos los días y tienen un promedio de sueldos que para nosotros es imposible pagar. Aquí hay que armar un plantel nuevo porque sacando a Santillán, Sueldo, Aguirre y Villagra no hay más. El caso de Méndez y Villanueva son gente que tiene que renovar o no y lo de Cuevas y Pascuttini está por definirse. Hoy manejamos hacer la pretemporada en Palpalá y no se habló el tema de concentración".