Vuelve la serie "Aventuras en pañales"

Una de las series animadas infantiles más populares de los 90 volverá a la pantalla chica. Es que según anunció la cadena televisiva Nickelodeon y Paramount Pictures, "Rugrats: Aventuras en pañales", tendrá una nueva temporada de 26 episodios, además de una película "live action" con personajes CGI.

De esta manera es que los bebés Tommy, Carlitos, Lil, Susie y Angélica, volverán a protagonizar las más disparatadas aventuras, al tiempo que presentarán numerosos "nuevos personajes".

"Rugrats es sin duda una de las caricaturas más celebradas en la historia de la televisión y estamos emocionados que una nueva audiencia conozca a estos personajes icónicas en aventuras totalmente nuevas", dijo Sarah Levy, de Viacom Media Networks y presidenta interina de Nickelodeon. "Lo que era verdad en 1991 cuando el programa se estrenó originalmente es verdad hoy: los niños están fascinados con el mundo de los bebes. No podemos esperar a que los niños de hoy conozcan a Tommy, Carlitos y amigos".

Arlene Klasky, Gábor Csupó, y Paul Germain, creadores originales de Rugrats, serán productores ejecutivos de la serie de televisión y será producida en Burbank, California.

La producción ya comenzó y más detalles sobre su estreno, elenco y "avistamientos de Reptar" serán anunciados en los "próximos meses".

La película de Rugrats será escrita por David Goodman, quien escribió episodios de Star Trek: The Next Generation, Family Guy y más. La película está programada para estrenarse el 13 de noviembre de 2020 por Paramount Players.

Rugrats estuvo al aire por nueve temporadas de 1991 a 2004 y tuvo tres películas: The Rugrats Movie, Rugrats in Paris: The Movie y Rugrats Go Wild. La serie ganó cuatro premios Daytime Emmy, seis Nickelodeon Kids' Choice Awards y una estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood.

Rugrats se une a la tendencia de Nickelodeon de revivir su viejo catálogo, incluyendo Blue's Clues, una película de Invader Zim, una película de Rocko's Modern Life y la recién estrenada Hey Arnold!: The Jungle Movie, la cual comienza donde quedó la serie original.