Una modelo amamantó a su hija en la pasarela durante un desfile de modas

Mara Martin no le importó el qué dirán y desfiló mientras daba de comer a su pequeña Aria, de cinco meses de edad

“Un momento que nunca olvidaremos”, así calificó la revista Sports Illustrated el paso de la modelo Mara Martin por la pasarela “Sports Illustrated Swimsuit”, como parte del evento de moda Paraiso Fashion Fair, realizado del 12 al 15 de julio en Miami Beach.

Y sí, efectivamente Mara formó parte de la tradicional catwalk donde se lucieron diversos bikinis, pero ella tuvo un plus en su participación: mientras desfilaba, iba amamantando a su bebé, la pequeña Aria, de cinco meses de edad.

“¡QUÉ NOCHE! Las palabras ni siquiera pueden describir lo increíble que me siento después de haber sido elegida para desfilar por la pasarela para @si_swimsuit. Cualquiera que me conozca sabe que ha sido un sueño de toda mi vida. No puedo creer que estoy despertando (y veo) los titulares que hablan de mí y mi hija por hacer algo que hago todos los días. Es realmente tan gratificante e irreal. Estoy muy agradecida de poder compartir este mensaje y, con un poco de suerte, de normalizar la lactancia materna y también mostrar a otros que las mujeres ¡PUEDEN HACERLO TODO!”, escribió en su Instagram.

“Pero para ser honesta, la verdadera razón por la que no puedo creer que sea noticia es porque no debería ser noticia. Mi historia de ser una madre y de amamantarla mientras desfilo es sólo eso. Anoche hubo más titulares que nuestro mundo debería ver. Una mujer se va a entrenar dentro de dos semanas para servir a nuestro país; otra mujer tuvo una mastectomía y otra es sobreviviente del cáncer, una medallista de paralímpicos. Esas son las historias que el mundo debería estar discutiendo”, agregó Mara Martin.

“Desesperadamente necesito agradecer a MJ Day (la editora de Sports Illustrated Swim Suit) por esto. Ella me apoyó en lo que hice anoche. ¡Sin su apoyo, esto ni siquiera se discutiría! Ella y toda la familia de Sports Illustrated son el equipo más increíble y asombroso con el que han trabajado. GRACIAS por dejar que las 16 de nosotras fuéramos nuestro verdadero yo, ¡mujeres fuertes y guapas! Gracias a ti, mi hija va a crecer en un mundo mejor, donde siempre se sentirá de esta manera”, escribió la modelo.

Para la ocasión, la pequeña Aria salió en pañal verde y audífonos que evitaron alguna lesión a sus oídos.