Por la crisis, cerró el bar de "El secreto de sus ojos"

Una de las escenas más recordadas de la película que ganó el Oscar 2010 transcurre en Only VI de Paseo Colón al 700 del barrio porteño de San Telmo. Desde fines de junio que está abandonado.

Una escena memorable de "El Secreto de sus ojos" transcurre en un bar. Guillermo Francella habla de fútbol, de Racing Club de Avellaneda específicamente, y luego lanza uno de los parlamentos más recordados de la historia del cine argentino.

"¿Te das cuenta, Benjamín? El tipo puede cambiar de todo: de cara, de casa, de familia, de novia, de religión, de Dios. Pero hay una cosa que no puede cambiar, Benjamín. No puede cambiar de pasión...". Esa locación será historia en poco tiempo. Por “falta de laburo”, cierra el café Only VI.

Según relevó Ámbito Financiero, a fines de junio el propietario retiró las pertenencias. Hoy está vacío. Sólo la barra, algunas botellas y los caños de las banquetas (sin sus correspondientes asientos) permanecen tras las cortinas cerradas con candado. Diarios viejos y "servilleteros" vacíos se observan contra las ventanas.

Desde la Cámara de Cafés y Bares alertan sobre las complicaciones que atraviesa el rubro: muchos mutaron para convertirse en cervecerías y otros directamente debieron cerrar. "El clima financiero afecta mucho el consumo. El ánimo de la gente afecta a la gastronomía", resumieron desde la entidad semanas atrás.

Fuente: minutouno.com