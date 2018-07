Diego Maradona se postuló para asumir en el seleccionado Argentino

El astro mundial Diego Armando Maradona dijo hoy que volvería a dirigir a la Selección argentina "hasta gratis", en momentos donde la continuidad de Jorge Sampaoli está en duda tras la eliminación en octavos de final en el Mundial de Rusia.

"Volvería a dirigir a la selección y lo haría gratis, no pediría nada a cambio", dijo en su programa "De la mano del Diez" para la cadena venezolana Telesur.

"Ojalá Dios me diera fuerza como para volver a una cancha".

Los años y la vida pasan para todo el mundo. A mí me agarra con 57 años, viendo a mi selección, que es vapuleada por un equipo que no es uno de los mejores del campeonato. Me pone muy mal ver que todo lo que construimos con mucho esfuerzo se destruya con tanta facilidad", dijo.

Maradona, campeón del mundo en México 86 y subcampeón en Italia 90, dirigió a la "albiceleste" entre 2008 y 2010, cuando quedó afuera del Mundial de Sudáfrica, a manos de Alemania, en cuartos de final.