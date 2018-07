Los jugadores fueron "más" responsables que Sampaoli, dijo el presidente de Lanús

El presidente de Lanús aseguró que "los futbolistas tuvieron mucha incidencia en las decisiones" y se mostró a favor de la continuidad del entrenador.

En tiempos en que todas las críticas están dirigidas hacia Jorge Sampaoli, el -todavía- entrenador de la Selección argentina encontró una voz a su favor. El presidente de Lanús, Nicolás Russo, defendió la continuidad del DT y apuntó directamente contra el plantel de la Albiceleste por la eliminación del Mundial: "Hubo mucha incidencia de los jugadores y eso está mal. Son más culpables ellos que el técnico".

En diálogo con TyC Sports, el dirigente afirmó que los futbolistas tuvieron injerencia en el armado de la lista de 23: "A algunos de los jugadores que estuvieron en Rusia, Sampaoli no los habría convocado, pero algunas incidencias fueron muy fuertes, no podía romper el grupo. El equipo necesitaba cambios, pero el DT no pudo armar un grupo nuevo". En ese sentido, también consideró que "a veces hay que poner límites. La preparación se podría haber hecho en el predio de la AFA, en lugar de ir a Barcelona".

Por otra parte, Russo también se mostró a favor de la continuidad del técnico al frente del equipo: "Ahora es el momento de la renovación. Si Sampaoli no se quiere ir, hay que respetarle el contrato. Si él está convencido, yo soy partidario de que siga".