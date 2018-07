A Tite no le gustan las definiciones por penales

A Tite no le gustan los penales, son algo parecido al "infierno", por lo que desea que Brasil "siga creciendo" para firmar su clasificación a las semifinales del Mundial Rusia-2018 ante una Bélgica "con un poder creativo muy fuerte".

"Para mí un partido de fútbol no debería terminar así. Se debería encontrar otra forma, no sé, otro tipo de definición para una eliminatoria. Pero es un horror", dijo Tite este jueves, en la antesala del choque ante los Diablos Rojos en el Kazán Arena.

"Patear un penal en un Mundial es una gran responsabilidad, y claro que se ensayan, porque el lanzamiento desarrolla una técnica que está asociada con el control emocional", agregó el entrenador.

Tite confirmó el retorno de Marcelo a la formación inicialista, luego de que el lateral izquierdo del Real Madrid superara un problema lumbar que lo sacó a los 10 minutos del partido ante Serbia (2-0) y le impidió estar ante México (2-0) en los octavos de final.

Asimismo señaló que Fernandinho (Manchester City) estará como volante central en reemplazo del madridista Casemiro, suspendido por acumulación de amarillas, y descartó problemas físicos que impidan a Paulinho ser de la partida.



"A seguir creciendo"

El entrenador brasileño, a su vez, elogió el juego de Bélgica, un equipo del que destacó "un poder creativo muy fuerte".

"Va a ser un gran partido con dos equipos que privilegian un fútbol hermoso, cada uno con sus características. Bélgica tiene valores individuales, un gran técnico, y han hecho una gran campaña", señaló Tite.

"No sé lo que vamos a necesitar para pasar, nuestra necesidad es seguir creciendo en el Mundial y jugar cada día mejor", agregó.

"La cabeza es clave para ganar un Mundial. Hemos estudiado muy bien a Bélgica y sabemos muchas cosas, pero seguro que ellos han hecho lo mismo con nosotros", destacó.

Candidata al título, la Seleçao lentamente ha ido mostrando su potencial y, encadenando tres victorias consecutivas, la última por 2-0 ante México en los octavos, el astro Neymar se ha mostrado en un nivel superlativo, semejante en el que estaba antes de la lesión.

"Lo que me interesa de él es que está de nuevo en un altísimo nivel", señaló Tite al referirse al 10 y evitando entrar en polémicas sobre las críticas que Ney ha recibido por sus constantes caídas en el campo, muchas por fuertes entradas de sus rivales y otras un tanto simuladas.

"Yo ya me he manifestado acerca de Neymar, y de forma bastante específica sobre los hechos respecto a él. Que miren los videos, ahí está todo, vean lo que le hacen", remarcó Tite con rigor.

El ganador del Brasil-Bélgica enfrentará en la semifinales, el próximo martes en San Petersburgo, al vencedor del duelo entre Francia y Uruguay, previsto también el viernes (14H00 GMT) en Nizhni Nóvgorod.