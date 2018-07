Exintendente se defiende de serias acusaciones

Tras las versiones sobre irregularidades de rendiciones de cuentas en la Municipalidad de Abra Pampa en la gestión de Ariel Machaca, el mismo intendente con mandato cumplido hizo pública sus aclaraciones en la ciudad, asegurando que "no hubo malversación de fondos para nada".

Las observaciones sobre un monto de $213.215,80 pesos, Ariel Machaca dijo que se trata de un proyecto presentado en la Secretaría de Asuntos Municipales en el año 2013 aproximadamente, aprobándose el mismo a principios del año 2015 destinado para equipamiento informático y parte de mobiliario.

Al recibir el beneficio del proyecto, se realizó la compra pertinente, pero que los mismos sufrieron un incremento de precios.

"Es así que no se pudo comprar la totalidad de lo que se había estipulado, entonces presentamos la rendición fundamentando del por qué no se compró todas las cosas". El exintendente dijo también que viajó a Buenos Aires con el fin de poder aclarar las circunstancias. Sumó que en la oportunidad "no se tomó en cuenta que se debía completar con fondos propios para comprar la totalidad de lo que indicaba en el proyecto porque no contaban con el convenio original. Los $213.215,80 pesos nosotros lo hemos rendido en su totalidad. Están los libramientos de pago, los cheques, las facturas. No compramos todos lo pactado porque no podíamos afectar fondos propios", agregó.

Machaca dijo que en varias oportunidades ya se trabajó para poder llegar a una solución y aseguró que "no hubo malversación de fondos, solo se cometió el error de no comprar la totalidad del equipamiento".

Por otro lado y respecto a la situación, Machaca dijo que "no impide que la gestión actual presente proyectos en la misma dependencia", es decir en la Secretaría de Asuntos Municipales. "Además esta Secretaría te financia capacitaciones, equipamientos y no obras públicas, para eso está el Ministerio de Planificación", indicó.

Por otro lado manifestó que "se trata de una cuestión política".

Las repercusiones se dan tras las publicaciones sobre el beneficio para la provincia de los Aportes del Tesoro Nacional, según lo confirmó el secretario de Asuntos municipales de Jujuy, Diego Rotela. En un listado se puede visibilizar la observación a la Municipalidad de Abra Pampa con un monto de $213.215,80 pesos. Además en lo que refiere a municipios de la zona, Barrios con un monto de $73.942, Puesto del Marqués con $74.464 y $208.800, Rinconada con $113.699,40 y Yavi con un monto de $108.800.

Insistirán con denuncia

Por su parte el actual intendente José Luis Liquín dijo que se le dieron varias posibilidades a Ariel Machaca para poder resolver tal situación y no ocurrió eso, por tal motivo presentó la denuncia en la Oficina Anticorrupción, "estamos a la espera de lo que dictamine la Justicia", subrayó.

Liquín adujo que existe una carpeta con facturas de los mobiliarios que se compró "a pesar de haber un faltante que no es mucho, amén a eso, cuando nosotros llegamos no había ningún tipo de mobiliario en patrimoniales". Agregó que desde el ejecutivo local se va a seguir insistiendo hasta arribar a una solución.

Añadió entonces que los fondos que se reciba de Aportes del Tesoro Nacional deberán ser depositados a Nación para ser saldados los $213.215,80 pesos.