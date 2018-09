El desempleo crecería más en Nación que en Jujuy

"La desocupación obviamente va a tener una suba", anticipó Ana Juárez Orieta, directora provincial de Estadística y Censos de Jujuy, al informar que los datos de la inflación correspondiente a agosto se darán a conocer el 13 de septiembre, mientras que el 20 del mercado laboral que incluye desocupados, pobreza e indigencia. Los alimentos y bebidas subieron y seguirán aumentando.

Explicó que por decisión del gobernador Gerardo Morales tienen operativos provinciales para contar con datos "interperiodales" cuando Indec publica los índices de desocupación cada tres meses y de pobreza cada seis. Por ello destacó que Jujuy "goza de insumos que permiten ver que va a subir la desocupación menos que en Nación, en relación al trimestre anterior. Nosotros hemos tenido menor impacto en lo que hace, por ejemplo, a la recesión. Mientras la Nación tiene una recesión del 6,4 nosotros tuvimos una de 1,8", dijo la funcionaria provincial.

"Alimentos y bebidas tuvo en el mes de julio 4,3% de suba. Los que obviamente impactaron son los comodities (materias primas) y van a seguir impactando en función de que no tenían las retenciones el trigo, girasol y maíz, que conformaron el 32% de los elementos de la canasta básica alimentaria", precisó.

Sostuvo que eso se dio, además de la sequía, por la suba del valor del trigo que era de 3.200 dólares la tonelada; el lunes de la semana pasada subió a 7.200 dólares y cerró el viernes a 7.900 dólares el precio por tonelada. Detalló que al no haber retenciones los poseedores de los granos los vendían al mercado interno al mismo valor de exportación, y que el mercado interno tenía un dólar tan volátil que liquidaban 40 pesos, y si al día siguiente estaba a 37 ellos lo cobraban igual a 40.

"En la provincia de Jujuy en julio en su variación con respecto a junio, tenemos una inflación del 4,0%", dijo. Explicó que "cuando se suma el acumulado entre enero y julio de 2018 estamos en 1,2% por encima del acumulado nacional, ya que a nivel país fue del 19,6% y 2,2% de acumulado en la provincia".

Estimó que habrá que ver qué números arroja agosto, ya que ven que el mercado se está "autoregulando" con el propio consumo y estimó que se "ha desacelerado el proceso inflacionario, sobre todo el capítulo que nos interesa, que es Alimentos y Bebidas. Esperamos no repetir el 4,0 de julio, esperamos estar un poco por debajo, pero tengo que recordar la suba del gasoil no impacta dos y tres meses después, es decir el 4,0 de julio es el aumento de mayo y junio; realmente vamos a estar debajo de lo que estima la Nación en el acumulado anual, en 4 puntos menos es lo que estimamos", afirmó.

En cuanto a los servicios, aclaró que impacta dos meses después. "Lo que hace subir los precios de la canasta básica alimentaria prioritariamente y la total es el gasoil, no la nafta, porque somos una provincia periférica, todo viene de afuera. Y el otro tema son impuestos: en Jujuy utilizamos la electricidad como motor y en el sur utilizan el gas en la industria, así que subiendo esos dos servicios impacta después", finalizó Juárez Orieta.

Lanzan el Censo Nacional Agropecuario el sábado

“El Censo Nacional Agropecuario se hace después de 10 años”, afirmó Ana Juárez Orieta, directora provincial de Estadística y Censos de Jujuy. Sin embargo, aseguró luego que “tiene 20 años sin datos el campo”. Prevén censar alrededor de 11.700 productores y esperan mil más.

Es que el último censo del 2008 quedó sin efecto porque tuvo un vacío del 32% y fue declarado inadmisible al faltar las provincias de Santa Fe, La Pampa y Buenos Aires. El del 2002 tampoco se usa porque hubo un problema y tiene un margen de error del 8%, que es inadmisible.

El censo se iniciará el próximo 15 y por 90 días, se prevé usar tablets y registrará por convocatoria, además de censar en terreno.

Para esta última opción han trabajado desde hace un año con Cámara del Tabaco, Unión Cañera, pequeños productores, Senasa, Inta, asociaciones, el Ministerio de Desarrollo Económico y Producción, y área de aborigenismo para convocarlos. A quienes no asistan, se prevé ir a la finca y acordar la entrevista, dijo.

Instó a los productores a responder al censo aclarando que se tratará de datos confidenciales, protegidos por secreto estadístico Ley Nº 17.622, y no se preguntará cuánto gana. La información no será cruzada con Afip ni Rentas ni será cruzada con datos de otros organismos, públicos o privados. En ese sentido aclaró que los productores que no cuentan con la cédula que acredite que han sido censados, no podrán acceder a ningún beneficio nacional, provincial o municipal, en créditos, semillas, vacunas, etc.

Juárez Orieta detalló que se preguntará qué produce, si debe alquilar servicios, si tiene tractor propio, si lo que planta es de autoconsumo o puede vender, si tiene ofertas para hacer rotación de cultivos. “Al Gobierno nacional, provincial y municipal le importa saber qué pasa en su campo, poder hacer líneas de crédito, ampliar sus sistemas de asistencia directa”, dijo asumiendo que el campo da el 90% de la ganancia del país.