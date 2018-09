Farmacias seguirán recibiendo Pami hasta el jueves

Tras haber advertido que podían dejar sin medicamentos a los afiliados del Pami, las farmacias resolvieron ayer continuar con la prestación de servicios hasta el jueves. Se declararon en estado de alerta para reclamar el pago de una deuda a los laboratorios.

La titular del Colegio de Farmacéuticos de Jujuy, Claudia Martino, informó ayer al cierre de esta edición que la medida que preveía dejar sin cobertura a los afiliados del Pami fue pospuesta hasta el próximo jueves. Indicó que las negociaciones a nivel nacional lograron acercar posiciones tras el pago de una cuota de la deuda que mantienen los laboratorios que fabrican medicamentos con los expendedores.

Ocurre que a nivel nacional, las organizaciones que nuclean a las farmacias plantearon la necesidad de renegociar el convenio entre laboratorios, Pami y farmacias a raíz de las devaluaciones que sufrió el país en los últimos meses. Además solicitan que los laboratorios cancelen la deuda que asciende a $ 1.100 millones en notas de crédito.

En diálogo con El Tribuno de Jujuy, Martino dijo que ayer a las 19 las entidades que los nuclean informaron que tras el pago de una parte de la deuda seguirán negociando el próximo jueves, por lo que la dirigente destacó que los servicios se seguirán prestando a los afiliados.

"Lo importante es que los afiliados no se quedarán sin la atención en las farmacias", expresó.

"Producto del drástico cambio de escenario registrado en los últimos 60 días, especialmente en la última semana, es que las entidades hemos mantenido una reunión de análisis en la cual hemos coincidido en reclamar a la industria farmacéutica la inmediata cancelación de la deuda que se mantiene con las farmacias", advirtieron ayer en un comunicado de prensa conjunto la Confederación Farmacéutica Argentina, la Federación Argentina de Cámara de Farmacias y la Asociación de Farmacias Mutuales y Sindicales.

Por su parte el Pami, dijo que la deuda es un tema que deben abordar los laboratorios y las farmacias ya que el Pami pagó a los laboratorios como corresponde. Además aseguró que Pami nunca se negó a renegociar el convenio por lo que no habría motivos para cortar los servicios hacia los afiliados. Dijo que en la provincia no recibió ninguna notificación de suspensión de servicios.

“Pami está pagando en término”

Álvaro Cormenzana, director del Pami en la provincia, indicó que la entidad al día de hoy no tiene ninguna deuda con la industria, “está pagando en término según el convenio que se firmó por el período de abril 2018 y abril 2019”, acotó. Sin embargo, dijo que se entiende que haya un desfasaje de precios importante por lo que a nivel nacional se están llevando adelante negociaciones al respecto.

“Si la industria se atrasó con las farmacias nos excede, o si las farmacias están sufriendo una situación difícil es otra cuestión y cada farmacia verá qué es lo que debe hacer”, agregó.

Señaló que hay casos puntuales en los que a veces una farmacia que no está bien económicamente se niega a entregar los medicamentos con cobertura 100% aduciendo que no los tienen en stock. Dijo que esto ocurre con mayor frecuencia en el interior, por lo que pidió a los afiliados que informen estas situaciones para buscar solución.