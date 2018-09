Argentina y Colombia empataron en amistoso internacional

Argentina y Colombia igualaron 0 a 0 en el segundo amistoso de la jornada Fifa. Se jugó en el “Metlife Stadium”, de Nueva Jersey, Estados Unidos y fue controlado por Ismail Elfath.

Los “albicelestes” comenzaron presionando arriba, ganó la mitad de la cancha y en los primeros minutos generó tres chances de gol. Primero Palacios y tras cartón Gonzalo Martínez obligaron a la reacción del golero “cafetero”. Después, Ospina le tapó el mano a mano a Icardi.

Recién a los 20 minutos Colombia arrimó peligro al arco defendido por Armani, tras perder la pelota Lo Celso en la mitad de la cancha, Falcao quedó habilitado y desde fuera del área remató cruzado.

El equipo “cafetero” intentó equilibrar las acciones a partir del crecimiento en el medio campo de Cuadrado, Cuéllar y la recuperación de Barrios. Pero le faltó claridad para habilitar a Falcao García que siempre estuvo atento a una chance.

En el final de la primera parte Lo Celso remató fuerte tras asistencia de Meza y la bocha salió “besando” el poste derecho del golero de Colombia.

En el complemento de entrada Lionel Scaloni mandó a la cancha a Franco Cervi por “Pity” Martínez, sin embargo no le pudo dar claridad a la hora de generar juego, así, la primera chance fue para Colombia a los 5 minutos con un derechazo de Muriel que tapó el arquero “albiceleste”. Después, Armani le tapó el mano a mano a Bacca tras buen pase de Quintero.

Argentina no encontraba el camino para lastimar a su rival porque no tuvo un conductor ante un rival que se defendió bien, pero tampoco logró hacer diferencias.

El ingreso de Pavón le dio la posibilidad a los puntas de tener un lanzador por los costados, pero tuvo solamente algunas pinceladas, algo similar de Simeone que mostró ganas. El equipo de Lionel Scaloni llegó pero con algunos remates desde fuera del área.

El empate terminó siendo un justo resultado para dos seleccionados que aprovecharon para realizar variantes y seguir observando jugadores.