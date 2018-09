La Esperanza: posturas encontradas por un fallo

Un nuevo fallo judicial genera incertidumbre y cuestionamientos en torno a la venta del Ingenio La Esperanza. Es que el juez de la quiebra Pablo Calderón, emitió una resolución según la cual se deja sin efecto todo lo actuado en materia de venta del complejo industrial desde el año pasado. El ministro de Desarrollo Económico y Producción, Juan Carlos Abud Robles, celebró esta medida y aseguró que "es positiva" por cuanto permite avanzar con la siguiente instancia de venta, a manos de Omega Alesa.

La mencionada resolución fue emitida el martes e inmediatamente se notificó a las partes involucradas. En la misma se desestima el ofrecimiento realizado oportunamente por Productora del Noroeste SA, además se declaran abstractas todas las resoluciones previas y sus aclaratorias, incluso las de abogados del gremio, a la vez que reconoce por presentado el acuerdo suscripto entre el Ministerio de Desarrollo Económico y Productivo, Fiscalía de Estado, la empresa Omega Energy Group y Alesa SA".

El diálogo con El Tribuno de Jujuy, Abud Robles manifestó que para el Gobierno "es positiva esta decisión, que se haya expedido el juez, que haya recepcionado el acuerdo y que haya notificado a las partes" por cuanto permitirá dar continuidad al proceso de venta.

Destacó que lo más importante es que comiencen a correr los plazos para poder efectuar la venta de los activos, como lo indica la cláusula 8º, según la cual "a los 30 días hábiles de quedar en firme la resolución se deberá proceder a hacer el cierre correspondiente, luego Omega deberá hacer el desembolso de 18 millones de dólares, presentar las garantías que compromete por 6 millones 800 mil dólares y luego el Estado deberá cumplir con la entrega de la tenencia del Ingenio. Posteriormente a eso, se notificaría a los 600 trabajadores de que concluye su relación con Ingenio La Esperanza y pasan a manos de Omega".

Dejó entrever que esta es la última etapa del proceso de venta, necesaria para proceder a la entrega del ingenio al grupo inversor.

Darán detalles del convenio

En relación a la reunión que se realizó la semana pasada en la Legislatura provincial y que concluyó en medio de gritos y reclamos por parte de la oposición, quienes exigían al Ejecutivo mayores precisiones sobre el convenio de venta firmado con el grupo inversor Omega, el ministro de Producción aseguró que la información "fue precisa y clara", y que el convenio quedará a disposición de los legisladores de forma escrita, para que puedan leerlo detenidamente.

"Ese día no podíamos llevar el acuerdo, porque el juez todavía no lo había recepcionado y no había emitido el expediente correspondiente para notificar a las partes", dijo y aclaró que ahora que eso ya sucedió, "la información se va a hacer pública y vamos a brindar todos los detalles del acuerdo que se ha concretado".

Dijo que no se prevé realizar un nuevo encuentro con los legisladores, pero sí garantizó que se les hará llegar la información por escrito, "de modo que tengan acceso al documento que se firmó".

Asesores del sindicato realizaron presentación y piden explicacione

Tras ser notificados en la jornada del martes, por parte del juez por habilitación en la Quiebra de Ingenio La Esperanza Juan Pablo Calderón, en la que dio cuenta que declaró abstractas las aclaratorias interpuestas por los asesores del Sindicato de Obreros y Empleados de Ingenio La Esperanza, en contra de las resoluciones de fecha 31 de julio y 27 de agosto de 2018 respectivamente, los abogados junto a integrantes del gremio, se presentaron ayer en el Centro Judicial San Pedro para realizar una presentación. Ante la ausencia del juez Calderón, informaron que hoy esperan reunirse con el magistrado a fin de solicitarle que brinde detalles y explicación respecto a la notificación cursada y en qué figura legal se encuadra ahora el convenio firmado entre el Ministerio de Producción y Desarrollo Económico de la Provincia con Omega Energy Group y Alesa SA y la situación laboral de los 600 trabajadores.

Tras ser consultado sobre el tema, el secretario general del sindicato, Sergio Juárez, explicó que fueron notificados de esta resolución, a partir de la cual surgen numerosas dudas. “Hace dos semanas se firmó un convenio con el Gobierno provincial vendiendo el Ingenio La Esperanza y le dieron lugar en el mismo expediente. Necesitamos hablar con el juez para que aclare varios puntos que los letrados del sindicato están solicitando en este momento. Como el juez no se encuentra, vendremos mañana (por hoy) para que nos atienda”, dijo Juárez.

El sindicalista explicó además que no cayó la venta, que Omega sigue al frente por el convenio firmado con el Gobierno y que lo que cayó es el convenio firmado el 4 de abril, donde se le adjudicaba la empresa azucarera a Omega, con 600 trabajadores y sus respectivas antigüedades, hecho que preocupó al gremio que de inmediato solicitó, mediante presentación, la aclaración del algunos puntos en el que seguramente se verá cuál será la situación laboral de los trabajadores ante esta decisión del juez.