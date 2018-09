Inauguraron anoche la Casa Peronista de Palpalá

Con una nutrida presencia de dirigentes políticos y vecinales, quedó inaugurada la Casa Peronista en la ciudad de Palpalá. El presidente del Partido Justicialista, Rubén Rivarola, encabezó el acto protocolar.

Está ubicada en calle América 238 del barrio San Cayetano y fue el epicentro de un encuentro sin precedentes, donde el calor de la gente y el constante apoyo de los presentes respaldaron a los oradores.

Sergio Escalera, secretario general del PJ en Palpalá, señaló que "desde el Partido mi rol será la construcción del encuentro para unirnos bajo un mismo objetivo". Al tiempo que agradeció "que bajo un mismo objetivo la Juventud Peronista y la Rama Femenina del Partido invitamos a que se sumen para trabajar por un futuro mejor para todos".

Silvana Dibi, concejal de la ciudad siderúrgica, indicó que "los peronistas nos merecíamos tener un lugar para el encuentro".

Asimismo reflexionó sobre las políticas de ajuste y recalcó que "Macri, en complicidad con Morales y Palomares, sé que nos sacaron las vacunas y todo esto lo logró este Gobierno y a mí me duele como médica y peronista. La insensibilidad duele". Finalmente pidió unidad "para que sigamos trabajando y dentro de la sensibilidad que tenemos unirnos y salir adelante. Trabajamos codo a codo en el Concejo junto a Rubén (Rivarola) porque queremos recuperar el municipio en el 2019, el municipio volverá a ser peronista", aseguró la concejal.

A su tiempo Rubén Pereyra indicó que "tengo la suerte de militar desde hace muchos años y por primera vez acepté formar parte de las autoridades porque creo en los hombres que están dirigiendo"

Pereyra señaló que "me encontré con los hombres del peronismo que lucharon batallas y los que siguen luchando. Esta casa que hoy inauguramos tiene historia de una familia peronista, por eso sé que desde aquí nos vamos a poner de pie".

Finalmente el presidente del Partido Justicialista, Rubén Armando Rivarola, señaló la importancia de encontrarse todos juntos trabajando, "verlos a todos y a la juventud que son la fuerza, nos alienta".

"Nosotros vamos a pelear intensamente", dijo y acotó que "llamo a la juventud a no bajar los brazos".

"Cuando nos critican deberían salir a las calles y ver que a la gente no le alcanza para comer, después que no nos digan que los peronistas no sabemos qué hacer. Vamos adelante, porque sabemos trabajar para los que menos tienen, trabajemos para un Peronismo unido, unamos fuerzas y que no nos saquen las esperanzas de seguir adelante", expresó.

Rubén Eduardo Rivarola al momento de cortar las cintas para la inauguración dijo que "les dejo la casa donde yo nací y crecí, el bien más preciado, donde aprendí de valores y de responsabilidades, lo mejor de mí para ustedes".