El juez Ercolini rechazó la competencia federal

El juez en lo Criminal y Correccional Nº 10 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Julián Ercolini, resolvió rechazar la competencia federal en el expediente judicial conocido como "Megacausa", con lo cual el mismo continuará tramitando en el ámbito de la Justicia de la Provincia de Jujuy, Juzgado de Control Nº 4, a cargo de Isidoro Arzud Cruz.

Así se lo comunicó Ana Juárez, secretaria del Juzgado Nacional, al doctor Cruz, informando además que las actuaciones ya fueron remitidas a la Justicia jujeña por la vía oficial pertinente.

No obstante, el trámite de la causa no estuvo paralizado, por cuanto el juez Cruz ordenó varias medidas, entre ellas, las conducentes a citar, por segunda vez, a dos auditores pertenecientes al anterior Gobierno nacional, que no se presentaron a declarar oportunamente, y que tenían bajo su responsabilidad el contralor de las obras de viviendas que se ejecutaban en Jujuy.

Asimismo, en el Juzgado de Control Nº 4, se tramita un nuevo pedido, formulado por Horacio Aguilar, de sobreseimiento del exgobernador Eduardo Fellner, esta vez, con distintos fundamentos a los anteriormente presentados.

Cabe recordar, que Isidoro Cruz defendió, desde un comienzo, la competencia de la Justicia provincial para entender en la Megacausa, lo cual fue ratificado por Ercolini.

Este último magistrado tomó participación en la "Megacausa" como consecuencia de la resolución dictada por la Cámara Federal de Apelaciones de Salta.

El fiscal general del Ministerio Público de la Acusación Sergio Lello Sánchez al ser consultado sobre los tiempos legales afirmó que es una causa muy compleja y que se encuentra aún en etapa de investigación aunque dejó en claro que hay que avanzar de la manera más rápida posible.

Aclaró que el fallo está firme por parte de la Justicia Federal, no hay forma que se revierta la situación de que es competencia de la Justicia ordinaria de la provincia.