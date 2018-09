Cantautor Maxi Pardo brinda su espectáculo en nuestra ciudad

En el marco de su gira nacional llamada "Sólo te pido tour", el cantautor Maxi Pardo actuará esta noche en nuestra ciudad. La cita es para las 21.30 en la sala "Martín Raúl Galán" del teatro Mitre -Alvear 1009-.

En su doble condición de intérprete y compositor, Pardo compartió escenarios y escribió canciones para figuras internacionales como Ricardo Arjona, Cristian Castro, Marco Antonio Solis, Rosana, Django, Alberto Plaza, Camilo Sesto y Nito Mestre, entre otros.

Y hacer un show en Jujuy tiene un sabor especial para Pardo, ya que colaboró como autor muchas veces con Los Tekis. "El año pasado hice una presentación en la ciudad y me fue muy bien aunque yo vengo desde hace muchos años, desde que empecé a trabajar con Los Tekis. Y por eso vuelvo no solo para que conozcan más mis canciones sino porque Jujuy me gusta mucho", dijo el artista en diálogo con nuestro medio. Y sobre sus planes más próximos expresó que "espero seguir tocando para afianzar mi relación con la gente, voy a estar por todo el país y los invito a seguirme en las redes sociales".

En una década de carrera, Maxi escribió más de 300 canciones y cuenta con dos discos editados y un tercero en desarrollo.

Maxi Pardo además es compositor para importantes editoriales y numerosas cadenas televisivas utilizan sus canciones en telenovelas y cortinas de programas. Y su gira "Sólo te pido tour" ya pasó por cinco países de América y siete provincias argentinas.