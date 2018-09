Enrique Iglesias nunca antes fue tan feliz

Enrique Iglesias nunca pensó que podría tener una relación sentimental larga, como la ha tenido con Anna Kournikova, con quien además comparte dos bellos hijos.

“Nunca me imaginé que yo pudiera estar en una relación tantos años”, dijo el cantante sobre su relación con la ex tenista rusa, en entrevista para el programa Un Nuevo Día.

Sobre lo que le cautivó de Anna, el intérprete reveló: “Es divertida, independiente, luchadora, y muchas otras cosas”.

Acerca de su nueva vida como padre de los gemelos Lucy y Nicholas, Enrique dijo: “Es una etapa hermosa, ahora cuando voy al estudio, cuando ya son las 8 de la noche digo: ‘¡uy!, a lo mejor ya es hora de que me regrese a casa’, ¡soy feliz!, todo es alrededor de ellos, no te importa absolutamente nada más, solo ellos. Los ves sonreír y ya no importa nada más”.