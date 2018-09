Se levanta la toma de Humanidades, después de 18 días

El claustro estudiantil de la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Jujuy realizó el jueves una nueva asamblea general de estudiantes de todas las carreras de esa unidad académica, decidiéndose el levantamiento de la toma de la facultad. También, un proceso de reformulación del estatuto del Centro de Estudiantes que data de 1985, y la ratificación de la asamblea cómo órgano soberano de decisión.

Hoy a las 20, “Variette sin recortes” en defensa de la educación pública, en la Escuela “Tito Guerra”.

Durante dieciséis días de la toma de la unidad académica - Otero 262-, el estudiantado organizado visibilizó su reclamo ante la problemática que atraviesa la educación pública a nivel nacional y local mediante clases públicas, asambleas, cortes, marchas, debates, intervenciones artísticas, carpa itinerante, volanteadas, olla popular y cine debate, entre otras medidas.

Actualmente, son diversos los factores que ponen en crisis la educación pública en todo el país: recorte presupuestario hacia las universidades nacionales, la reducción del Ministerio de Ciencia y Tecnología a una secretaría, el retraso en el envío del dinero perteneciente al presupuesto actual por parte del Gobierno nacional que necesitan las universidades para seguir funcionando, y la magra oferta salarial hacia la docencia universitaria.

Por ello, los estudiantes en asamblea aprobaron levantar la toma hoy 15 de septiembre, bajo la condición de continuar el reclamo con un activo plan de lucha a partir de la declaración de estado de alerta y asamblea permanente. Así también se decidió organizar hoy un festival en defensa de la educación pública

El martes realizar una gran jornada de lucha, convocando desde las 10 a un puentazo y posterior marcha al Rectorado de la Unju en el marco de la presentación del presupuesto universitario 2019, a fin de exigir a las autoridades el blanqueo del presupuesto. Además, realizar la entrega del pliego de reivindicaciones estudiantiles.

Iniciar un proceso estatuyente que discuta la reformulación del Estatuto del Cefhycs, que no garantiza los derechos democráticos y participativos elementales del estudiantado. La destitución de la conducción del Centro de Estudiantes al no representar y no participar en la lucha del movimiento estudiantil en defensa de la educación pública. Esta lucha se profundiza, no claudica ante los intentos desestabilizadores del movimiento de estudiantes, que son el brazo estudiantil de la UCR (Franja Morada), el PJ y el PJ-FpV (Juntos, Fortaleza, Unión Estudiantil U21, Proyección) en la facultad.