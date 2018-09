Macri volvió a la actividad política y fue a San Miguel

Luego de un mes sin participar de actividades proselitistas y ocupado con la crisis económica y social, el presidente Mauricio Macri encabezó ayer en el partido bonaerense de San Miguel un nuevo timbreo nacional de Cambiemos junto a la gobernadora local, María Eugenia Vidal.

Tras una semana en la que la cotización del dólar volvió a subir por encima de los 40 pesos, además de la compleja situación social y económica que se tradujo en una gran cantidad de manifestaciones, el oficialismo volvió a salir a las calles para dialogar con vecinos y comerciantes y en las redes sociales lo registraron bajo el hashtag "CambiandoJuntos".

En ese sentido, el jefe de Estado y la gobernadora de la provincia de Bueno Aires estuvieron en el distrito del Oeste del Conurbano bonaerense acompañados por el intendente local, Jaime Méndez, y el secretario general de la Presidencia, Fernando de Andreis.

El líder del PRO volvió a participar de un timbreo después de un complicado mes de gestión: la última vez que se sumó a esta actividad fue el 11 de agosto, cuando estuvo en el partido bonaerense de Luján, también junto a Vidal.

Por su parte, la ministra de Salud y Desarrollo Social, Carolina Stanley, recorrió el partido de José C. Paz, al tiempo que su par de Seguridad, Patricia Bullrich, y la senadora nacional Gladys González caminaron por Avellaneda.

En tanto, el presidente provisional del Senado, Federico Pinedo, estuvo en La Plata, mientras que en Tigre hicieron lo propio el ministro de Justicia, Germán Garavano, y el secretario de Derechos Humanos, Claudio Avruj.

En Hurlingham se pudo ver al vicejefe de Gabinete, Andrés Ibarra, junto al vicegobernador bonaerense, Daniel Salvador, y el secretario de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, Héctor Huici.

De la actividad también participó el secretario de Salud, Adolfo Rubinstein, quien realizó una recorrida por la localidad de Burzaco mientras que su par de Cultura, Pablo Avelluto, estuvo en Florencio Varela.

A la vez, el secretario de Agroindustria, Luis Miguel Etchevehere, se acercó hasta un tambo de Cañuelas para hablar "sobre el futuro de la lechería", un sector apremiado desde hace tiempo por una grave crisis.

En Esteban Echeverría el secretario de Deportes, Carlos Mac Allister, dialogó con vecinos y comerciantes acompañado por el referente local Evert Van Tooren, en tanto que la diputada nacional de la UCR Josefina Mendoza recorrió la Ciudad de Neuquén acompañada por el intendente local, Horacio "Pechi" Quiroga.

El ministro de Transporte, Guillermo Dietrich, visitó el partido de José C. Paz acompañado por el secretario de Asuntos Políticos e Institucionales del Ministerio del Interior, Adrián Pérez, y por el concejal local Ezequiel Pazos.

Por su parte, el jefe del interbloque de senadores nacionales de Cambiemos, el radical Luis Naidenoff, recorrió el barrio El Palomar en la provincia de Formosa y su compañera de bancada Laura Rodríguez Machado hizo lo propio en Villa Carlos Paz.

En Quilmes, el intendente Martiniano Molina encabezó el timbreo local acompañado por los senadores provinciales Walter Lanaro y Dalton Jauregui y manifestó sentirse "orgulloso de los avances de gestión".

"Los argentinos aprendimos y no queremos más volver hacia atrás, no queremos saqueos, no queremos que un Presidente elegido no termine su mandato", sentenció Vidal.

Vidal pidió no tocar temas electorales

“Cuando uno atraviesa este tipo de situaciones lo más importante es tener un liderazgo en eje, con temple”, dijo Vidal.

La gobernadora bonaerense, María Eugenia Vidal, aseguró que “sin dudas” el presidente Mauricio Macri debe ser reelecto porque “la Argentina tiene un proceso comenzado que necesita más tiempo para consolidarse”, aunque advirtió que no es tiempo para abordar la cuestión electoral debido a que “la gente está preocupada por llegar a fin de mes”.

A un año de las elecciones presidenciales, la mandataria provincial descartó presentarse como candidata a la Casa Rosada y ratificó su respaldo a la intención oficial de que el líder del PRO vaya por la renovación de su mandato al frente de Poder Ejecutivo.

“Sin dudas”, respondió rápidamente la referente del PRO al ser consultada sobre si el jefe de Estado debe ser reelecto en los comicios de 2019, tras lo cual explicó: “La Argentina tiene un proceso comenzado que necesita más tiempo para consolidarse”. La gobernadora remarcó además que pese a la dura situación económica y social que enfrenta el Gobierno, a Macri lo ve “bien, entero, tranquilo” y agregó: “Cuando uno atraviesa este tipo de situaciones lo más importante es tener un liderazgo en eje, con temple, con tranquilidad”. No obstante, Vidal pidió no enfocarse en la cuestión electoral: “Es el último tema del que tenemos que hablar en un contexto en el que la gente está preocupada por llegar a fin de mes, la inflación está pegando. Nuestra tarea es estar cerca de la gente y trabajando mucho para dar respuestas concretas”.

En diálogo con Radio La Red, la mandataria del distrito más poblado del país insistió en que “cuando hay problemas, más que preocuparse hay que ocuparse” porque “de eso se trata la tarea” de quienes ocupan cargos en el Gobierno. “Ocuparse de acompañar e investigar qué fue lo que pasó con la maestra (Corina De Bonis) secuestrada y golpeada en Moreno; de la mayor demanda de alimentos porque la inflación subió y pega sobre todo ahí; sostener a las pymes que necesitan financiarse con una tasa que puedan afrontar; y no dejarse de ocupar de las cosas que más allá de este nuevo escenario nos ocupábamos antes, como las obras para inundaciones o rutas”, agregó.