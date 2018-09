El empate sin goles entre Zapla y Sarmiento dejó un sabor agridulce en el "merengue" que fue quién mantuvo un nivel superlativo aunque no pudo convertir y sumó su primer punto en la Zona 4 del Federal A.

Y en ese sentido el técnico, Cristian Corrales, reconoció que "fue un partido duro con un rival que lleva dos años de funcionamiento y sabe a que juega, planteó un partido de igual a igual y nosotros fuimos inteligentes, prácticos para subsanar las cuestiones que nos proponía el rival y terminamos haciendo un partido en el tramo final donde lo superamos. Más allá de que no hubo goles, fue positivo para el equipo y creo que hay muchas cosas importantes como tratar de jugar al ras del piso, de no desordenarse, ser atrevidos y valientes a la hora de jugar", agregando que "no me voy preocupado, sino que uno va analizando cosas y muchos detalles hay que seguir mejorando. El Salta nos convirtieron de pelota parada y ahora pudimos controlarlo, volvimos a intentar jugar, pero ahora lo más importante es la recuperación, el viaje y seguir pensando que entramos para ganar y sacar un buen resultado en el próximo partido", señaló en referencia al cotejo que jugarán con San Martín en Formosa.

También contó que "por el Súperclasico (el domingo juegan Boca vs River) nos ofrecieron jugar el sábado y el domingo a la mañana, decidiremos y veremos que nos conviene", sostuvo.

El DT luego explicó que "la carencia de goles tiene que ver con el funcionamiento porque cuando el equipo genera en algún momento los goles van a aparecer. Y tendríamos que estar preocupados sino lo hacemos. Terminamos en cancha con un volante central, dos enganches y 3 puntas, es decir que el equipo es valiente e intenta con Navalón Guevara, Pascuttini. Ya llegará el momento donde los goles aparezcan, hubo situaciones y también se trabajó detrás de la pelota porque el rival hizo lo suyo. El partido fue parejo", sintetizó.