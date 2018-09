Las 11 curiosidades de los premios Emmy 2018

La 70º edición de los premios Emmy a lo mejor de la pantalla chica de los Estados Unidos se realizará este lunes en el Microsoft Theater de Los Ángeles, con la conducción de la dupla de Saturday Night Live, Colin Jost y Michael Che. Como todos los años, el evento organizado por la Academia de Artes y Ciencias de la Televisión contará con la presencia de las celebridades más destacadas de todo el mundo.

Como antesala de lo que será la gran noche de la TV norteamericana, hace dos semanas se realizó la entrega de los galardones creativos, en reconocimiento a la artística y la producción. Esta ceremonia se realiza todos los años, pero esta ocasión fue histórica: en las cuatro categorías de actores invitados se impusieron artistas de color.

Samira Wiley se llevó la estatuilla a mejor actriz invitada en drama por su trabajo en The Handmaid's Tale; Ron Cephas Jones ganó en mejor actor invitado de drama por This is us; Tiffany Haddish fue la mejor actriz invitada en comedia por Saturday Night Live y Katt Williams fue reconocido como mejor actor invitado de comedia por Atlanta.

Además, el célebre chef estadounidense Anthony Bourdain, que se suicidó en junio en Francia, recibió póstumamente seis premios Emmy por su programa de gastronomía Parts Unknown que trasmite la cadena CNN.

Pero eso no es todo. La ceremonia central contará con varias particularidades que convertirá en única a esta entrega de los premios Emmy.

1- Para participar de esta edición, la serie o temporada debe haberse estrenado en los Estados Unidos entre el 1 de junio de 2017 y el 31 de mayo de 2018. Aquellas estrenadas durante la primavera (del hemisferio norte) que aún estaban en emisión cuando finalizó el período de elegibilidad, como ocurrió con The Handmaid's Tale, por ejemplo, pueden participar si es que para esa fecha ya habían emitido más de la mitad de los episodios.

Por este motivo compiten la séptima temporada de Game of Thrones, la primera de GLOW y la tercera de Twin Peaks. Pero deberán esperar para el año que viene Dietland, Pose y Sense 8.

Por su parte, Better Call Saul se estrenó recién en agosto y House of Cards retrasó la producción de su sexta temporada, por lo tanto, no participan de esta edición de los premios Emmy.

2- Por primera vez en 17 años HBO no es la productora con mayor cantidad de nominaciones. Con 108 candidaturas, fue desplazada por Netflix, que tiene 112.

La empresa de contenidos por streaming figuró por primera vez para las candidaturas de los Emmy en 2013 y su crecimiento en materia de producción creció tanto que este año que llegó al primer lugar en cantidad de nominaciones.

Este hecho se lo debe principalmente a cuatro series. The Crown, protagonizada por Claire Foy, ganadora de un Globo de Oro en 2017 por este papel, tiene 13 candidaturas. Ya consiguió tres trofeos en categorías técnicas y artísticas de los Emmy Creativos.

Stranger Things cuenta con 12 nominaciones, seis menos que en la entrega del año pasado. En la categoría de mejor drama compite con los favoritos Game of Thrones y The Handmaid's Tale, por ese motivo es muy difícil que se quede con el premio más preciado.

3- Las producciones más nominadas son Game of Thrones (22), Westworld (21), Saturday Night Live (21) y The Handmaid's Tale (20). Compiten, principalmente, en las categorías de drama.

4- Modern Family perdió su racha de nominaciones a mejor serie de drama después de ocho años. Se impuso en esta categoría de manera ininterrumpida desde 2010 hasta 2014. En los años siguientes perdió ante Veep, pero en esta ocasión ni siquiera figura entre las mejores. Solo compite por una estatuilla a la mejor mezcla de sonido para serie de comedia o drama.

5- Donald Glover y Bill Hader son los actores con más nominaciones. Ambos compiten en las mismas cuatro categorías: mejor actor en comedia, mejor dirección en comedia, mejor guión en comedia y mejor actor invitado en comedia. El primero lo hace por sus trabajos en Saturday Night Live y Atlanta, mientras que el segundo por Barry y, también, Saturday Night Live.

6- La octava temporada de The Walking Dead se quedó afuera de los Emmy 2018 por no cumplir con las fechas para presentarse este año, pero de todas formas participará de la noche… Antes de su estreno lanzó The Walking Dead: Red machete, una miniserie spin-off para ver online, que competirá en la categoría mejor formato corto de drama o comedia.

7- Peter Dinklage se convierte en hombre récord: el primero en estar nominado a mejor actor de reparto de serie de drama por séptima vez consecutiva. Todas ellas por el papel de Tyrion Lannister en Game of Thrones.

8- Hay presencia latina en esta edición de los premios Emmy. El colombiano John Leguizamo (mejor actor de reparto en serie limitada o telefilme por Waco), el venezolano Édgar Ramírez (misma categoría, por The Assassination of Gianni Versace: American Crime Story), el portorriqueño Ricky Martin (misma categoría, por The Assassination of Gianni Versace: American Crime Story) y el salvadoreño Julio Torres (mejor guión en una serie de variedades por Saturday Night Live).

9- Por primera vez desde 2012, Julia Louis-Dreyfus no compite por la estatuilla a la mejor actriz en comedia. La protagonista de Veep ganó el premio seis veces consecutivas.

10- Saturday Night Live es el programa más nominado en la historia de los premios Emmy. Con las 21 candidaturas de esta edición, suma un total de 252.

11- Si ganan este lunes, John Legend y el dúo Benj Pasek y Justin Paul pueden completar el llamado EGOT (Emmy, Grammy, Oscar y Tony en un mismo año).

El primero compite a mejor actor en serie limitada o telefilme por su trabajo en Jesus Christ Superstar Live in Concert. Pasek y Paul lo hacen en la categoría a la mejor música original y letra por In the Market for a Miracle de A Christmas Story Live!

Fuente: Infobae.