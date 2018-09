Barros Schelotto no definió los titulares

Hoy el técnico de Boca Juniors, Guillermo Barros Schellotto, definirá hoy el equipo que recibirá mañana a Cruzeiro por el choque de ida de los cuartos de final de la Copa Libertadores de América.

Luego del triunfo sobre Argentinos Juniors en La Paternal, el “Mellizo” tiene dudas respecto del es­

quema y de los apellidos que van a jugar en la Bombonera, en lo que será también la antesala del Superclásico.

En la defensa, como descansaron el fin de semana, se imponen como titulares Leo Jara y Lucas Olaza en los laterales. Pero la dupla central no está confirmada. El buen partido de Izquierdoz (con gol incluido) puede darle la titularidad. En ese caso, ¿quién sale de Goltz y Magallán? El trabajo en la pelota quieta puede ser decisivo, pero el conocimiento entre los ex Lanús (sumado a Andrada en el arco) es un plus que Barros Schelotto tiene en mente.

La mitad de la cancha es la zona con menos certezas. Se sabe que Wilmar Barrios será el cinco del

equipo y que Nandez puede acompañarlo. ¿Y Gago? ¿Y Pablo Pérez? ¿Almendra? Si el DT se inclina por jugar con tres mediocampistas, actualmente tiene una ventaja “Pintita” por sobre el exNewell’s porque descansó el fin de semana. El juvenil es del agrado del DT, pero no cree

que sea un partido para su poco roce internacional. Jugar con apenas dos volantes (como ante Vélez o Libertad de Paraguay en la ida) es riesgoso contra los brasileños.

Gago estuvo en el banco los últimos dos partidos de Superliga.

El ataque tiene a Benedetto como titular ante la ausencia por lesión (igual no hubiese podido jugar por la suspensión que debe en Conmebol) de Ábila. A su lado va a estar Pavón, una fija para el DT. Y de Zárate, Cardona y Tevez pueden aparecer dos lugares. Si Guillermo pone dos volantes de marca, sumará al colombiano o al “Apache” al ataque.

La ventaja es para Cardona, ya que Tevez jugaría de titular el Superclásico. Zárate, si bien mermó en su rendimiento, hoy tiene un despliegue físico mayor y por eso entraría en el once.

El sistema también se adaptará a la circunstancias. Incluso si el Mellizo se inclina por dejar dos volantes de marca, la indicación para Pavón y quien juegue por el sector izquierdo será el retroceso hasta el mediocampo. Así, puede mutar de 4-2-3-1 a un 4-4-2. Si se suma un volante a

Barrios y Nandez, volverá el 4-3-3 que tanto explotó el bicampeón del fútbol argentino.

Cruzeiro guardó a todos sus titulares el fin de semana ante Atlético Mineiro porque pondrá lo mejor que tiene en la Bombonera. Así, el desafío para Boca pasará por imponerse en el juego sin correr riesgos en el arco de Andrada. ‘Más allá del gol de visitante, la idea es ganar el partido‘, avisó Barros Schelotto.

¿Un indicio de que buscará un dibujo más ofensivo? Por lo pronto, la inclusión de Ola­

za por Mas revela que buscará una salida por ese sector de la cancha.

Hoy se develarán todas las dudas en el “xeneize”. Boca, bicampeón del fútbol, apuesta sus mejores fichas al certamen continental, sabiendo que la hinchada exige volver a los primeros planos internacionales. Mañana se juega una brava parada.