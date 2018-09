Todo listo para la apertura

Mañana se inician las actividades centrales de la Fiesta Nacional de los Estudiantes (FNE), es por eso que hoy comenzarán a llegar las carrozas al predio e iniciarán el operativo de seguridad y tránsito. Sumarán estacionamiento para alternativos y vías de ingreso diferentes para colectivos, control de alcoholemia, cascos y no más de dos personas en motos. El predio tendrá 65 personas para seguridad y resguardo de los carroceros y sus carrozas.

Carrozas del interior. Tránsito y Seguridad Vial los acompañará desde el puesto caminero de Perico y ruta 34 (balanza de San Pedro).

"La particularidad de este año es que vamos a tener ingreso al estacionamiento de autos particulares únicamente hasta las 22, a partir de ese horario todo vehículo particular que no haya ingresado y quiera participar del evento tendrá que trasladarse guiado por personal de Tránsito a un estacionamiento", precisó el secretario de Servicios Públicos de la Capital, Guillermo Marenco. Además detalló que en ese caso se los guiará para estacionar a 45º en avenida Bolivia, entre Airampo y Caídos por la Patria, y en toda la longitud de la avenida Córdoba. En caso de excederse la cantidad de vehículos prevén habilitar un sector de estacionamiento paralelo a la avenida España.

Otra novedad es que implementarán estacionamiento de radiotaxis en la calle lateral al Anses, con una capacidad de 25 unidades de transporte alternativo, de modo de tener mayor cobertura.

Además, para el tránsito de las unidades de transporte interurbano de ómnibus que vengan del área Norte podrán ingresar hacia la zona por debajo del puente de la ruta 9, a la altura del ingreso a la Ciudad Cultural sobre el extremo noroeste. Mientras que las unidades que lleguen de la zona Sur y Oeste podrán hacerlo a través de la colectora. Aprovechando la misma vía de desplazamiento de unidades urbanas.

En torno a la seguridad del predio donde se ubicarán las carrozas, el presidente del Ente Autárquico Permanente Martín Meyer explicó que habrá seguridad interna privada de 65 personas, que se ocupará del control y cuidado de los carroceros que se encuentran en parque cerrado. Mientras que la seguridad externa correspondiente a la Provincia tendrá otro control en torno a las zonas aledañas al predio.

"Bienvenida Primavera"

Mañana se iniciará el desfile "Bienvenida Primavera" a las 18 hasta alrededor de las 21, y contará con delegaciones de 64 colegios.

Los operativos de control comenzarán con esta propuesta y se extenderán hasta el 30 de este mes. "Estamos ultimando los detalles que hacen a las conexiones eléctricas, pero ya estamos preparados para empezar a recibir a todos los establecimientos", aseguró.

Entre las mejoras para el sector mencionó carpas un poco más amplias, la comida de los carroceros está prevista así como la seguridad.

Control de alcoholemia

En tanto, el secretario de Seguridad Vial de la Provincia, Luis Martín planteó que enfatizarán en controles de alcoholemia, operativos de control de velocidad y en el cuidado de los sectores de estacionamiento. "Vamos a seguir con el armado y la estructura logística de Ciudad Cultural, del 19 al 30 inclusive", afirmó.

Por la ruta nacional 9 se contará con un control que va al ingreso de la rotonda, por ejemplo se verificará en las motos el uso del casco y que no exceda la capacidad de sus ocupantes. "Con respecto a los vehículos pedimos encarecidamente que no consuman alcohol a la hora de conducir. Todavía estamos con tolerancia 0,5 pero soy un convencido que la persona que va a manejar no debe consumir absolutamente nada de alcohol", advirtió Martín.

Se proponen controlar a los conductores del servicio público de pasajeros, a quienes transportarán a las reinas, niños y adolescentes, de modo de estar seguros. Ratificó que serán muy estrictos.

En el sector de estacionamiento de vehículos particulares también habrá dos puestos móviles y dos motoqueros. Se prevén intensificar controles de velocidad en ruta 9, todo tipo de habilitación y seguridad.

Recomendaciones

Instan a respetar los lugares destinados al ingreso y egreso de vehículos, de estacionamiento y descenso de pasajeros; mantener la velocidad precautoria en zonas adyacentes, ceder el paso a peatones.

Llevar la documentación reglamentaria para circular; utilizar casco de lo contrario no podrán ingresar al predio por ruta 9, y se les labrará una infracción.

Para los carroceros y profesores, está prohibido el traslado de personas sobre las carrozas, atrás de cajas de camionetas o camiones.

En torno al chasis es indispensable para su traslado soldar correctamente la lanza y usar más de 4 bulones. Instan a tener precaución en las zonas de subidas y bajadas.

Los días de ingreso serán hoy, desde las 19 y mañana hasta las 17. Para el egreso se prevé el domingo 30 desde las 8.

Aclaran que ningún operativo de acompañamiento se realizará por la noche, por lo que será necesario coordinar el operativo preventivo.